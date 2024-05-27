Timur, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı duygusal anların normal olduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk ile oyunculara teşekkür eden Timur, şöyle konuştu:

"Hak eden kazandı. Bu sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz. Ne diyebilirim, bilmiyorum. Florya'daki en önemli şey, çok güzel bir sevgi ortamı var, gerçek ve samimi. Sadece söylemde kalan değil. Aylardır ben Florya'dayım. Herkes, yedisinden yetmişine çok inanmıştı. Fenerbahçe maçı, öyle arada bir kaza oldu. Ama rekorlar kıran bir takım, bu yıl çok ciddi bir mücadele oldu. Hem zorlayıcı bir seneydi. Çünkü iki takım da çok başarılı bir sene yürüttü. İki takım da rekor kırdı. Mücadele eden tüm kulüpleri tebrik ediyoruz."

Okan Buruk: Galatasaray tarihinin en önemli yılına başlıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Sonunda 'iyiler mutlaka kazanır' diyorduk, kazandık. Erdem Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bu şampiyonluğu yaşadık. Geçen hafta da yaşayabilirdik. Bu hafta yaşadık. Allah'a şükrediyoruz, bize bu şampiyonluğu verdi. O yüzden nerede olursa olsun şampiyonluğu yaşamak çok güzel. Hem başkanımız, hem yönetim kurulumuz hepsi çok bize büyük destek verdi. Galatasaray camiasına yakışır şekilde mücadele etmeye çalıştık. Tekrar bir şampiyonluk, 24. şampiyonluk. Hedefler bitmiyor. İnşallah Galatasaray tarihinin en önemli yılına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.