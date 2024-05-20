Timur, statta güvenliğinin o an poliste olduğunu belirterek, "Trafikteki yüzlerce araç durdurularak, polis eskortu eşliğinde içeri giriliyor. Emniyet görevlisi arkadaşlar var. Oradaki en üst rütbeli kişi yöneticilerimize güvenliği sağlayacaklarını söylüyor. Güvenliği sağlama sorumluluğu polisin. Aksine yer açıldı, hiçbir şey yapılmadı. Bazı görevliler bizim arkadaşlarımızı tutmuştur. Korumakla yükümlü oldukları insanlar değil, silahla gelenler korunmuştur. Kamu düzenini sağlamakla yükümlü kişiler, yol keserek eşlik etmiştir. Bunlar görüntülerde de mevcut." diye konuştu.

Erden Timur, olayların nedeniyle ilgili, "Adalet sağlanmadığında, insanlar camialarının gücüyle -ki çok güçlü bir camiaya sahibiz- kaygılandırılarak hatalar yaptırıldıkça, federasyon eyyama göre karar verince bu böyle olur. Adaletin olmadığı yerde ot bitmez. Bir toplum hoyratlığa, dünyevi ve çıkar endişeleriyle bu kadar müsaade ediyorsa sonucu bu noktaya gelir. Daha da öteye gitmemesi için gerekenleri yapmamız gerek. Camianın beklediği asıp kesmeyi yapınca çok kolay kahraman olursunuz. Diğer tarafın yapmaya çalıştığı bu. Bunun sonunda herkes vicdanı hesabını verecektir. Bir tarafın başından beri kayrılması işi bu noktaya getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Olaylar sırasında yaklaşık 200 polisin orada olduğunu belirten Timur, "Emniyeti sağlaması gereken devletin polisiydi. Memur arkadaşlara bir şey demiyorum ama onların başındaki kişi sorumlu. Orada çok olay yaşandı. Tehdit, hakaret, darp, linç girişimi var ama bir tane tutanak tutulmadı." dedi.

"Birlikteliğimizi kimse zedeleyemez"

Erden Timur, "Ali Koç'un size düşmanlığı nereden geliyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bir mana bulamıyorum. Bu camiaların gerilmemesiyle ilgili çok çaba sarf ediyoruz. İki sene önce söylediğim şey sürekli konuşuluyor. Ondan sonra gerginliği artıracak hiçbir şey konuşmadım. 20'den fazla hakaret edildi, neler dendi neler. Tek sebebi birisinin başkasına bir şey yapması durumunda hesabını veremememiz. Bu hassasiyeti gösteriyoruz. Ancak benim Galatasaray'da bir görevim var. Kulübümün haklarını savunacağım tabii ki. Bunun nedeni bizim birlikteliğimizi zedelemek ya da başarılarımızı engellemek olabilir ama bunu kimse başaramaz. Son 10 yıldır içinde bulundukları durumdan da kaynaklanabilir. Bana neler neler yaptılar. Hiçbiri sorun değil. Bizim tek gayretimiz insanların bölünmemesi. Ne olursa olsun bu duruşumuzla gurur duyuyoruz."

"Bu olaylar, Fenerbahçe'nin seçim siyaseti ve şampiyonluk yarışı için yapıldı"

Erden Timur, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşana kadar konsantrasyon ve birlikteliklerini korumaları gerektiğini belirtti.

Şampiyonluğa ulaşacaklarına inancını dile getiren Timur, "Bu olaylar, Fenerbahçe'nin seçim siyaseti ve şampiyonluk yarışı için yapıldı. Biz, sezon başında bu yıl için 'Dayanışma ve konsantrasyon yılı' demiştik. Başından beri böyle şeylerin olabileceğini biliyorduk. Esas dayanışma zor günde ortaya çıkar. Bugün ve Konyaspor maçına kadar olan süreçte Galatasaray camiasının göstereceği dirayete ve birlikteliğe şahit olacak. Finalleri oynamayı en iyi bilen takımız. Mayısların Galatasaray'ın yılbaşı olduğunu herkese bir kez daha göstereceğiz. Kararlılığımızı, vicdani olarak doğru yaptığımıza inancımızdan alıyoruz. Mücadele gücümüzü ve azmimizi idealist bakış açımızdan alıyoruz. Doğru yapmadan başka bir şey düşünmüyoruz. Biz devletimizin polisiyle karşı karşıya gelmeyiz. Hangi görüşte olursak olalım ülkemizin ve devletimizin yanında oluruz. Biz iyiyi ve doğruyu istiyoruz. Şampiyonluk da bu şekilde gelecek." ifadelerini kullandı.

Sportif AŞ'deki görevinin devam ettiğini hatırlatan Timur, "Galatasaray'a hizmet amacıyla birlikteyiz. Sportif AŞ'deki görevim de devam ediyor. Tek amacımız şampiyonluk. Benim kararımı bu tür şeyler etkilemez. Benim için Galatasaray'ın korumasına ihtiyacım olduğu söyleniyor." dedi.

Bunun üzerine araya giren Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunda yaşadıkları bir olayı şöyle anlattı:

"Erden'in kimsenin korumasına ihtiyacı yok. Erden'i 7 senedir tanırım. Kulübe her konuda muazzam destek vermiştir. Ticari ve aile hayatını çok iyi biliyorum. Yapılan saldırıların, çıkarılan dedikoduların tek sebebi var. Birlikteliğimizi bozmak için araya fitne sokmaya çalışıyorlar. Ali Koç, daha önce, 'Bundan sonra fıtratımızda olan, olmayan her şeyi yapacağız.' demişti. Şu anda yapılan bu. Ancak meydan onun bildiği gibi boş değil. Federasyonda bir toplantıda Ali bey Erden'e 'Seni mahvedeceğim. Koç ailesini tanımıyorsun. Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın.' dedi. Ben de kalkıp, 'Sen kimsin.' diyerek ayağa kalktım. O esnada Federasyon Başkanı saldalyesini geri çekince aramız açıldı. Ali Koç'a, 'Ne diyorsun? Benim başkan vekilime bu lafları nasıl söylersin? Haddini bil otur.' dedim. Aşağı oturdu. Bu sahte kabadayılık başka, bu olaylar başka şey. Erden'in kimsenin korumasına ihtiyacı yok. Yaptığı işler ortada. Biz iki sene görev yaptık. Köylerdeki küplerin bazılarının içinde bal, bazılarının içinde sirke vardı. Biz iyi insanlarız. Türkiye'de iyi futbol oynanmasını, mutlu futbol seyircisi olmasını istiyoruz. Biz bal küpüyüz."