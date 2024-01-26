Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10-12 Mart'ta yapılacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabı "SNX Türkiye"yi bu sene ilk kez Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde düzenleyeceklerini belirterek, "Erciyes, bu önemli uluslararası organizasyonumuz ile spor turizminin parlayan yıldızı olacak." dedi.

Vali Gökmen Çiçek, geçen sene "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı bu organizasyonu yapamadıklarını hatırlattı.

Yeni bir heyecanla bu yıl Erciyes'in şampiyonaya ev sahipliği yapacağını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Çok şükür devletimiz deprem yaralarını sarıp bütün illerimizi ayağa kaldırıyor. Şimdi mart ayında yeni bir heyecana start vereceğiz. Ekstrem sporlarını, dünya genelinde milyonlarca insan ilgiyle takip ediyor. Ülkemizin ve Kayseri şehrinin markası Erciyes'i dünyada ilgi gören, tercih edilen merkezlerden biri olarak görmek istiyoruz. Erciyes, devletimizin yatırımlarıyla ulaşım yönünden de yurt dışından gelecek misafirlerimizi ağırlayacak güce sahip. Erciyes, bu önemli uluslararası organizasyonumuz ile spor turizminin parlayan yıldızı olacak."

"Büyükkılıç: "Kış ve ekstrem sporlarında artık bir adım öne çıkmak istiyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Erciyes'te çok fazla etkinliğe imza attıklarını aktaran Büyükkılıç, "Kış ve ekstrem sporlarında artık bir adım öne çıkmak istiyoruz. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası da bu adımın bir parçası olacak. Daha önce özellikle Avrupa'nın önde gelen kayak merkezlerinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı başarıyla organize edecek altyapıya sahibiz. Şampiyona Kayserimize ve göz bebeğimiz Erciyes'e yeni bir soluk getirecek." ifadelerini kullandı.

Uçar: "Kayseri'den çok büyük bir sportif şov izleteceğiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye'de kış sporuna ve turizmine büyük katkı sunacağını dile getirdi.

Uçar, bu şampiyonanın Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterildiğini vurgulayarak, "Bu spor faaliyetimizi yine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliğinin destekleriyle ülkemizde ilk kez Erciyes'te gerçekleştireceğiz. Dünyanın en iyi snowcross sporcularının yarışacağı şampiyonayı 10-12 Mart tarihlerinde düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Yarışın Erciyes Kayak Merkezi'nin Tekir Kapı Bölgesi'nde özel olarak hazırlanan bin 350 metre uzunluğundaki parkurda yapılacağını aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"Erciyes'teki alanımız dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi. Bu spor ve festival merkezimizi, dünyanın önde gelen kar motosikleti sporcularına, takımlarına, kayakçılarına, kış sporlarına meraklı bütün dünya insanına tanıtacağız. 186 ülkeye Kayseri'den çok büyük bir sportif şov izleteceğiz. Organizasyon büyük bir tanıtıma vesile olacak, yaklaşık 3,1 milyar insana ulaşacağız."

Kar motosikleti yarışlarının Türkiye'de ilk olmasından kaynaklı bilinirliğinin az olmasına ilişkin Uçar, şu değerlendirmede bulundu:

"Motokros ve enduro branşında yarışan sporcularımız daha ziyade parkur ve doğayla mücadele ettikleri için kar motosikleti yarışlarına yatkınlar. Bu noktada Isparta Davraz'da bu kar motosikleti yarışlarının ulusal boyutunu defalarca gerçekleştirdik."

Türkiye'nin kar motosikleti yarışlarında da varlığını dünyaya izlettireceklerini vurgulayan Uçar, "Sporcularımız uluslararası boyutta ilk kez kar motosikletiyle performanslarını gösterecekler, yeni rakipleriyle tanışacaklar. Bu yarıştan sonra biz de sporcularımızı, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın diğer ülkelerdeki etaplarına göndereceğiz. Böylece bu branşta da Avrupa ve dünya şampiyonluğunu elde etmenin çabası içinde olacağız." diye konuştu.

Yarışmanın kış turizminin tanıtımı için de büyük bir fayda sağlayacağını anlatan Uçar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Böylece kış spor turizmi açısından büyük bir katma değer elde etmiş olacağız. Birçok ülkeden dünyanın en iyi kar motosikleti şampiyonları bu organizasyonda yarışacak ve dünya şampiyonasının Türkiye etabından da puan alma çabası içinde olacaklar. Bu da Türk sporu adına bir ilk olacak. İnşallah çok güzel bir organizasyon olacak ve peşinden de güzel bir sosyal etkinlik olarak konserler, festivaller gerçekleştireceğiz. Kış festivalini de motosikletle birleştirerek sporseverlere sunacağız."