Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, görevine 4. kez atanmasının ardından, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beni bir kez daha bu onurlu göreve layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar olmak üzere tüm bakanlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla EPDK Başkanlığına atanan Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma hedefine kararlılıkla ilerleyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beni bir kez daha bu onurlu göreve layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar olmak üzere tüm bakanlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. EPDK, Türkiye Yüzyıl'ına yakışır şekilde ülkemize, milletimize ve sektörümüze hizmet etmeye devam edecektir. Bugüne kadar sektörümüz ile birlikte attığımız adımlar neticesinde enerji alanında çok önemli bir noktaya geldik. Ancak daha yapacak çok işimiz var. Ülkemizin enerji ticaret merkezi olma hedefine giden yolda kararlılıkla ilerleyecek, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan azami düzeyde istifade etmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

EPDK'nin vizyoner bakış açısına dikkati çeken Yılmaz, "Tüm tüketicilerimize en kaliteli enerji hizmetinin sağlanması için gerekli adımları atarken, elektrikli araçlar ve alternatif enerji kaynaklarına yönelik de vizyoner bir bakış açısı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Enerji ekonomimizin can damarı ve Türkiye'nin enerjide çok büyük hedefleri var. Kurum olarak "iki günü birbirine eşit olan ziyandadır" prensibi doğrultusunda her gün kendimizi yenileyerek ve geliştirerek azimle çalışacak, Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.