Ankara
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete üretim lisansı verilirken, 4 şirketin lisansı sona erdirildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı verildi.
LPG piyasasında faaliyet gösteren 2 şirketin ise depolama lisansı sona erdirildi.
AA