Akad Kralı Sargon'un, dünya tarihinin en eski kadın yazar ve şairi olarak bilinen kızı Enheduanna'dan ismini alan yarışma kapsamında Anadolu'nun coğrafi işaretli kumaşlarıyla tasarlanan kıyafetler rekabet etti.

Bir otelde düzenlenen törende, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Kemaliye Vakfı (KEMAV) Başkanı Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen'in yanı sıra İtalyan ve Türk diplomasisi ile iş dünyasından isimler katıldı.

Tören öncesi, farklı alanlarda öncülük etmiş Mezopotamyalı 12 kadın için Anadolu'nun coğrafi işaretli kumaşlarıyla tasarlanan kıyafetlerin yarıştığı FWC Tasarım Yarışması'nın etaplarına ilişkin film gösterimi yapıldı.

- "Moda ve tasarımın Türkiye için de çok önemli olduğunu fark ettim"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İtalya'nın ortak ürünü olan projeyle cesaret ve yaratıcılığın ödüllendirildiğini belirtti.

Marrapodi, "İtalya'da moda sektörü 110 milyar avroluk bir hacme, yaklaşık gayri safi milli hasılanın yüzde 5-6'sına ulaşıyor. Biz bunun önemli bir kısmını ihraç ediyoruz, yani modayla kültür ihraç ediyoruz. Bu ülkede bulunduğum süre içinde, moda ve tasarımın Türkiye için de çok önemli olduğunu fark ettim. Enheduanna Projesi'ni iki ülkenin de çok iyi olduğu bir konuda işbirliği alanı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Proje için Mezopotamya sahnesini seçtik"

Projenin küratörü IED Türkiye Temsilcisi ve İtalya Yıldızı Şövalyelik Nişanı sahibi Dr. Pınar Sipahi ise Enheduanna Anadolu Kültür İtalyan Tasarım Projesi'nin temel kaynağının "inanç" olduğunu belirtti.

IED ile 3,5 yıldır Içalıştıklarını belirten Sipahi, "İtalyan tasarımı her zaman konunun bir hikayesi olması gerektiğini öğretti bana, özel bir şey yapmak istiyorsanız özünüzden bir şey katmak gerektiğini öğretti. O yüzden proje için Mezopotamya sahnesini seçtik." dedi.

Daha sonra projede görev alanlar, sponsorlar ve paydaşlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

IED Sanat Direktörü Giovanni Ottonello, IED Moda Tekstil Eğitmeni Frances Venneri, Arkeolog Prof. Dr. Luca Peyronel, Anadolu Dokuma Ağı kurucusu ve moda tasarımcısı Fırat Neziroğlu, marka kurucusu ve moda tasarımcısı Özlem Erkan ile moda tasarımcısı ve eğitmen Zeynep Öcal'dan oluşan jüri heyeti, kıyasıya rekabet eden genç tasarımcılar arasında dereceye girenleri belirledi. ​

Yarışmada birincilik ödülünü, Mecnun'la birbirlerine duydukları aşk dillere destan olan Leyla için Adana bezi ve kutnu kumaşı ile tasarladığı kıyafetle Bahadır Türkgeldi kazandı.

Türkgeldi, IED tarafından İtalya Como'daki Accademia Aldo Galli'de 2 haftalık tekstil tasarımı eğitimiyle ödüllendirildi.

İkincilik ödülü, Enheduanna için şal şepik ve Angora keçi tiftiği ile tasarladığı kıyafetle Mehmet Demir'in oldu.

Yarışmacılardan Narod Alice Yeşiltepe, tarihte adı bilinen en eski devlet başkanı kadın olan Kubaba için Girit sedefli battaniye ve Şile bezi kullanarak tasarladığı kıyafetle üçüncülüğü kazandı.

Tarihin ilk barış anlaşması Kadeş'e imza atan hükümdar kadın Puduhepaiçin Şile bezi tasarımıyla Esranur İşcan Türksoy ise dördüncülük ödülünü aldı.

Yarışmada ikinci, üçüncü ve dördüncü olan tasarımcılar, Taypa Tayeks tarafından yaz stajıyla ödüllendirildi.