İSTANBUL- Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı, Türkiye'nin en sevilen yıldızlarından Engin Altan Düzyatan'ı "Dubai Tanıtım" adlı kampanya kapsamında Dubai’de ağırladı. Kampanya, Türkiye dahil, Dubai'nin uluslararası kaynak pazarlarından gelen ziyaretleri artırmayı hedefliyor.

Engin Altan Düzyatan, seyahat süresi boyunca Dubai'nin adrenalin dolu deneyimlerinin tadını çıkarırken eğlenceli bir tatil deneyimi yaşadı. Sky Views Observatory'de yerden 219.5 metre yüksekte binanın kenarında yürüyerek Dubai'nin sembolik noktalarını seyreden Düzyatan, Aayan Binicilik Kulübü'nde plajda at binmeyi deneyimledi ve Dubai'nin en yeni cazibe merkezlerini keşfetti. Ünlü oyuncu ayrıca Palm Jumeirah'ın dünyaca ünlü 360 derecelik panoramasını, Dubai'nin siluetini ve The Palm'deki The View'dan Arap Körfezi'nin manzara deneyimini tattı.

Dubai’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretinden büyülenen Engin Altan Düzyatan’a bu kez eşi Neslihan Alkoçlar ve çocukları da eşlik etti. Düzyatan ailesi birlikte Dubai'nin 3.000'den fazla flora ve fauna türünün bulunduğu kapalı yağmur ormanı The Green Planet'i ve Dubai'nin en beğenilen deneyimsel oyun müzesi Oli Oli'yi ziyaret ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Dubai'deki tatiliyle ilgili konuşan Engin Altan Düzyatan "Dubai, kesinlikle tekrar tekrar keşfetmeniz gereken bir yer. Şehir, her ziyaretimizde “yapılacaklar listesi”ne yeni cazibe merkezleri ve deneyimler ekliyor. Dubai, her çeşit bütçeye göre heyecan verici seçeneklerle dolu ve en önemlisi, güvenli, rahatlatıcı ve eğlenceli bir tatil arayan aileler için ideal bir yer. Dubai, kesinlikle kalbinizi yakalayan bir yer ve bu canlı şehre yaptığım ziyaretlerde edindiğim hatıralar kesinlikle unutulmaz. Gerçekten aileler için ideal bir tatil destinasyonu." dedi.

HABER: MERVE ELÇİ