Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri de noter huzurunda gerçekleştirildi.

Sınav sonucu ve kura usulü ile yapılan yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.