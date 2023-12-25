Haber: Dinçer Karacalar

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram engellerle dolu bir hayatı, kurduğu hayallerle aşma başarısıyla geçirdi. Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatı, filmlere konu oldu. Başarıları ve dönüm noktaları, hayatındaki engelleri aşmasına olanak sağladı. Hayallerini bir bir gerçekleştiren Bayram'ın şu anki hedefi ise Türkiye'de Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasını görmek.



İstanbul Tekstil Kent’te bulunan MKS Kağıt’ı ziyaret eden Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram burada MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Kendisinin aştığı zorlukların, diğer engelli bireylerin güçlenmesine vesile olarak onları ileriye taşıması için mücadele ettiğini belirten milletvekili Bayram, şimdiki hayalinin ise Türkiye’de Engelli Bakanlığı’nın kurulmasını görmek olduğunu söyledi.



‘Buğday Tanesi' hikayesi, milyonlara ilham kaynağı olacak’

Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, ‘’Buğday Tanesi filmi; engellilere ilham olarak bir umut kaynağı oluşturmayı hedefliyor’’ dedi. Bayram, ‘’bu film, hayatta karşılaştığımız zorluklara rağmen nasıl ayakta kaldığımızı ve engellilerin de hayallerine ulaşabileceğini göstermek adına bir adım. Eğer bu film aracılığıyla bir engelli kardeşimizin yaşama sevincini kazandırabilirsek, bu projenin amacına ulaşmış oluruz. Çocukluğumdan itibaren içsel savaşlarımı, hayatın karmaşıklıklarını ve zaferlerimi bu filmde görebilirsiniz. Bugünlere gelmek için çok çaba sarf ettik, ancak Allah'ın izniyle milletimize hizmet etme şansına eriştik. Milletimizin samimi desteğiyle bu önemli yolda ilerliyoruz’’ dedi.



Engelleri yıkan Milletvekili Serkan Bayram'ın; Türkiye'de Engelliler Bakanlığı hayali



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini sürdüren Bayram, Hakimlik ve Savcılık Sınavı'na girdiğini ancak engelli olduğu gerekçesiyle mülakatta elendiğini belirtti. Bayram, 1983 yılında çıkan Hakim ve Savcılar Kanunu'nda yer alan 'alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması' ifadesinin, insanlık onuruna aykırı bir durumu ortaya çıkardığını dile getirdi. Mülakattan elenmesinin ardından hayallerinin yıkıldığını ifade eden Bayram, AK Parti'nin kuruluşu sonrasında aktif siyasete atılarak 2015'te Erzincan Milletvekili seçildikten sonra hakim veya savcı olmasını engelleyen yasayı değiştirmek için çalıştığını aktardı. Bayram, ‘’bu maddenin değişmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, partideki arkadaşlarıma ilettim. Bunun mağduru olduğunu ve insanlık onuruna aykırı olduğunu söyledim. Öyle şey olur mu?' değiştirelim dediler. Bütün partilerimiz sağ olsun destek oldu. 24 Kasım 2021'de yasayı değiştirdik’’ dedi. Bayram, şu anki hayalinin ise; ‘’ Türkiye’de Engelliler Bakanlığı’nın kurulmasını görmek’’ dedi.

‘’Vekilimizin çabası; onu sadece bir siyasetçi değil, toplumun umut kaynağı haline getiriyor’’



Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hikayesinden ve azminden etkilendiğini belirten MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, ‘’Vekilimizin hikayesi, bireysel azmi ve toplumsal dönüşüm arayışının güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Engelli bireylere daha fazla hak tanıma çabaları, onun toplumsal etkisini de artırıyor. Kendisinin enerjisinden ve vizyonundan etkilenmemek mümkün değil, Türkiye'de Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasına yönelik arzusu ise toplumsal bir farkındalık oluşturma çabasını yansıtıyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Vekilimizin; engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal bilinci geliştirmek adına verdiği çaba, onu sadece bir siyasetçi değil, toplumun umut kaynağı haline getiriyor. Bize de kendisini desteklemek düşüyor’’.