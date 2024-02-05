TÜFE ocakta yüzde 6,7, Yİ-ÜFE yüzde 4,14 arttı

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,7, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,35 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 6,7, Yİ-ÜFE yüzde 4,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağını hesaplamıştı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,03, imalatta yüzde 53,8, su temininde yüzde 66,35 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 32 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,35 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,03, imalatta yüzde 53,8, su temininde yüzde 66,35 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 32 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 49,76, dayanıklı tüketim malında yüzde 56,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,81 ve sermaye malında yüzde 64,94 artış görüldü. Enerjide ise yüzde 4,06 düşüş kaydedildi.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,72, imalatta yüzde 5,21 ve su temininde yüzde 1,77 artış olurken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,32 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,04, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,85 ve sermaye malında yüzde 6,21 artış olurken, enerjide yüzde 3,04 azalış oldu.

Ocakta en yüksek artış yüzde 92,27 ile lokanta ve otellerde grubunda oldu

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,27 ile lokanta ve otellerde grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 54,72 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren ana grup yüzde 1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ocakta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 8'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 131 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,6 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 6,73 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 70,48 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.