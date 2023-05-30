HABER: AZİZ KARATAŞ

Sunuculuğunu Tuğba Özay’ın üstlendiği ve kırmızı halıda Pelin Suade, Nevide Çiçek, Eda Acar ve İlknur Özkuş’unbulunduğu törende yıldızlar geçidi yaşandı. Depremde kaybedilen vatandaşlarımızı anmak amacıyla bir araya gelen davetliler arasında yakın zamanda deprem bölgesinde bulunan Yılmaz Morgül’de “ DEPREM ÖLDÜRMEZ CEHALET ÖLDÜRÜR” pankartı açarak depreme farkındalık yarattı.

Gecenin en dikkat çeken kısmı ise ünlü tasarımcı Munise Ertok’un deprem temalı “ AŞK-I ALA “ defilesi oldu. 10 Top model mankenin podyumda olduğu defilede Baştemur akademi sahibi Bilal Baştemur’unkareografisiyle hayat bulan defilede satılan tüm gelinliklerin geliri deprem bölgesine gönderildi.

Ödülle taçlanan ünlü isimler arasında Yılmaz Morgül, Erdener Şuvak, Aleyna Dalveren, SevtuğKasapbaşoğlu, İbrahim Konar Kanal D, Nermin Öztürk, Esin Yum, Muammar Kapucuoğlu, Maral, Fatih Bulut, Best Life, Bonnevie, 50 Fifty, Gamze Uyguntürk Kanal 7, Merve TokazCnn Türk, Neshe, Esin Kaya, Bas Lojistik, Senem Önal, Ruals Design, Esin Kaya vardı.