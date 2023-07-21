HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Projesi Vedat Delek’e ait olan ve orta seviye astroloji öğrencileri ile hobi olarak astrolojiyle ilgilenenler için hazırlanmış test kitabı Astroloji Soru Bankası 2, en çok satanlar listesine girdi. Çıktığı andan itibaren yoğun ilgi gören Astroloji Soru Bankası 2, Türkiye’nin online satış yapan en büyük internet sitelerinden birinde astroloji kategorisinde 2 numaradan giriş yaptı.

Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın AZ Yayınevi’nden çıkan astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabı da aynı internet sitesinde çok satanlarda yerini aldı. Okurlarıyla her fırsatta bir araya gelen Akosman, yakın zamanda takipçilerine instagram hesabından yaptığı çekilişle de kitabını hediye etti.

Çok yakın dostluklarıyla da bilenen Vedat Delek ve Funda Akosman’ın okurları kitaplarını da bir arada satın alabiliyorlar. Siz de satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vedat Delek Youtube Kanalı: http://www.youtube.com/c/AstrologVedatDelek

Funda Akosman Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/astropapatyaluna/