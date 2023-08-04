Haber: Beyza Betül Cihan

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, önemli bir uyarıda bulundu. Ökten, gelecek hava koşullarıyla ilgili olarak, "En berbat 2 geceye hazır olun. Cuma ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç değerleri. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız..." şeklinde konuştu. Özellikle nemin yükselmesiyle birlikte hava sıcaklığının daha da hissedilir notlarına dikkat çekildi. Halkın bu önemli ve sıcak günü dikkatli bir şekilde geçirmesi gerektiğini vurguladı. Uzman, sağlık açısından da bu tür hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.