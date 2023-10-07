Ankara

Gebeliğin sonlanarak anne ve bebeğin buluştuğu ve bebeğin anne sütüyle tanıştığı zamandan ilham alınarak yılın 40. haftası olan 1-7 Ekim tarihleri ülkemizde Emzirme Haftası olarak kutlanıyor.

Emzirme Haftası dolayısıyla emzirme sürecinde yaşanılan sorunları uzmanlarla konuştu.

“Mutlu anne mutlu bebekler”

Bayındır Sağlık Grubu Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Laden Jaferi, emzirme konusunda anneye desteğin önemini vurgulayarak, “Sayılar bize şunu gösteriyor. Aslında emzirme oranı arttı fakat kaygı çok arttı. Bilinç oranı arttıkça yani aslında anne sütünün ne kadar kıymetli olduğu akut hastalıkları da kronik hastalıkları da erişkin çağındaki hastalıkları da ne kadar etkilediği görüldükçe annenin emzirme kaygıları artış gösterdi.” dedi.

Emmenin çocuğun doğal hakkı olduğu gibi annenin de hakları ve sorunları olabileceğine değinen Dr. Jaferi, annelere anlayışla yaklaşarak her anlamda destek olmanın önemine dikkati çekti.

Çevresel faktörlerin, emzirme sürecinde annenin psikolojisini olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Dr. Jaferi, “Çocuğun mutluluğu anneden geçer. Mutlu anne, mutlu bebekler.” diye konuştu.

Mastit nedir?

Bayındır Söğütözü Hastanesinde 12 yıldır emzirme danışmanlığı yapan Buket Öztürk de emzirme sürecinde yaşanan sorunlara değindi.

Göğüslerin iyi boşaltılmaması sonucunda mastit oluşabileceğine ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

“Süt biraz daha bakteri üremesi uygun bir besi olduğu için göğüslerin uygun şekilde boşaltılması gerekir. Annelere biz her göğsü en az 20-25 dk emzirmesini söylüyoruz. Eğer ki göğüslerinde elen gelen bir sertlik bir kitle varsa masaj yaparak sağmasını, emzirirken parmaklarıyla bebeğe sütü daha hızlı göndermesini öneriyoruz. Emzirme sonrası göğüslerde dolgunluk varsa ılık duş öneriyoruz. Mastit olduğu zaman annenin çok ağrısı olabilir. Ateşi çıkabilir. Bazen cerrahi müdahale gerekebilir. Uygun antibiyotikler de başlanabiliyor. Ama uygun bir şekilde göğüslerin boşaltılmasını annelere anlatırsak bu problemlerde yaşanmamış oluyor.”

Meme ucu çatlağı nedir ve nasıl tedavi edilir?

Birçok annenin deneyimlediği meme ucu çatlağının tamamen emzirme pozisyonuyla ilgili olduğunu belirten Öztürk, “Dil meme etrafında kıvrılacak ve dudaklar dışa dönük olacak. Buna aslında ördek ağzı pozisyonu deniyor. Bebeği kontrol etmek gerekiyor. Eğer bu pozisyondaysa ve annenin canı acımıyorsa bebek uygun tutmuş demektir. Bu tutuş olmadığı takdirde yanlış pozisyondan kaynaklı annenin göğsünün ucunda meme ucu çatlağı olabiliyor.” dedi.

Doktor önerdiği takdirde meme ucu çatlağında çeşitli kremlerin kullanılabileceğini dile getiren Öztürk, güçlü nesiller yetiştirmek için anne sütünün oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.