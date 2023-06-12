İstanbul

Piyasalar bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararlarına odaklanırken, bankaların kararları ve sonrasında verilecek mesajların da emtia piyasaları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in faizlerde artışa gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi emtia piyasasındaki pozitif seyrin önemli nedenlerinden biri oldu. Banka'nın 25 baz puan faiz artışına yönelik beklentiler de yüzde 26'ya geriledi.

"Çin hükümetinin, kamu bankalarından mevduat faizlerini indirmesini istediğine" dair haberlerle piyasalarda Çin Merkez Bankası'nın bu ay bazı borç verme faiz oranlarını düşürebileceği beklentisinin öne çıkması da emtia piyasasını destekledi.

Değerli metallere yükseliş eğilimi hakim oldu

Geçen hafta değerli metallerde, paladyum hariç, pozitif bir seyir izlendi.

Altın yüzde 0,7, gümüş yüzde 2,8 ve platin yüzde 0,3 kazançla haftayı tamamlarken, 1.304,07 dolarla Mayıs 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi gören paladyum ise yüzde 7,1 düşüş kaydetti.

Analistler, Avro Bölgesi'nin teknik resesyona girmesi, bölgede perakende satışların yıllık bazda azalması ve Almanya'da perakende satışların düşüş kaydetmesiyle hafta içinde gümüşte düşüşler görüldüğünü ancak Çin'de faiz indirimleri olabileceğine yönelik haber akışıyla gümüşün haftayı yükselişle tamamladığını söyledi.

Küresel çapta arz fazlası olacağına yönelik endişelerle paladyum fiyatı geriledi.

Baz metallerde ise dalgalı bir seyir izlendi.

Geçen haftayı bakır yüzde 1,2, kurşun yüzde 1,7 ve çinko yüzde 3,6 kazançla tamamlarken, alüminyum yüzde 2,5 ve nikel yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

Bakır fiyatları, küresel resesyon endişeleri nedeniyle kazançların sınırlı kalmasına karşın sıkılaşan stokların desteğiyle yükseldi.

Brent petrol yüzde 1,7 değer kaybederken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 4,1 artış kaydetti.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, Suudi Arabistan'ın son yıllardaki en büyük üretim kesintisini açıklamasıyla ortaya çıkan arz endişelerine karşın devam eden küresel ekonomik endişeler etkili oldu.

Doğal gaz fiyatları, ABD'de elektrik tedarikçilerinin artan klima kullanımına güç sağlamak için doğal gaz taleplerinin artmasıyla yükseldi.

Kakaoda haftalık kazanç yüzde 5'e dayandı

Tarım emtialarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,8, soya fasulyesi yüzde 2,6 ve pirinç yüzde 7,5 değer kazanırken, mısır yüzde 0,7 azaldı.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0,1 değer kaybederken, kahve yüzde 3,5 ve şeker yüzde 1,5 artış kaydetti.

3.178 dolarla Haziran 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören kakao ise haftayı yüzde 4,9 kazançla tamamladı.

Buğday fiyatları, Ukrayna'nın "Rus kuvvetleri tarafından büyük bir barajın vurulduğu ve tahıl kaynaklarını tehdit eden bir sele neden olduğu" açıklamasıyla yükseldi. Avustralya'nın buğday ve arpa üretiminin gelecek yıl üçte bir oranında düşeceğine dair tahminler ve Çin'de yoğun yağışın buğdaya zarar vermesiyle üretime dair endişelerin artması da buğdayın yükselmesine neden oldu.

ABD'de mısır ekimlerinin artması ve petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesiyle azalan talep beklentileri, mısır fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Vietnam'ın ocak-mayıs dönemindeki kahve ihracatının düşmesiyle kahvede arza yönelik sıkışıklıklar ortaya çıktı ve kahve fiyatları artış kaydetti.

Hindistan'da muson yağışlarının başlamasıyla üretime yönelik endişeler, şeker fiyatlarında yükselişe neden olurken, şeker kamışı ekimi de erteleniyor. Bu durumun şeker arzı endişelerine yol açtığı da belirtildi.

Muson hava olayının üretime zarar verebileceği endişeleri, kakao fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.

AA