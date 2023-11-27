İstanbul

Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam etti.

Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine yönelik beklentiler emtia piyasası için destekleyici olurken, küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam etmesi emtia piyasasında satış baskısına neden oldu.

Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişeler de emtia piyasasını olumsuz etkiledi.

Değerli metaller yatırımcısını sevindirdi

Geçen hafta altın yüzde 1,3, gümüş yüzde 2,5, paladyum yüzde 1,6, platin yüzde 3,7 değer kazandı. Analistler, Fed'in şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altın başta olmak üzere değerli metalleri desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin devam ettiğini ortaya koymasıyla baz metallerde düşüş eğilimi hakim oldu.

Bakır yüzde 1,5 değer kazanırken, kurşun yüzde 3,3, nikel yüzde 4,8, çinko yüzde 1 değer kaybetti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,6 puan azalışla 49,4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, imalat sektöründeki daralmaya işaret etti.

Avro Bölgesi'nde de imalat sanayi PMI 43,8 ile 50 seviyesinin altında gerçekleşti.

Fed'in ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler bakır fiyatlarını olumlu etkiledi.

Enerji grubunda ise karışık bir seyir izlendi. Haftayı, Brent petrol yüzde 0,6 yükselişle, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz ise yüzde 3,5 düşüşle tamamladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ülkede ham petrol stoklarının 1 milyon 467 bin varillik beklentilerin oldukça üzerinde 9 milyon 47 bin varil arttığını açıklaması talebin gerilediği öngörülerini destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı önce 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğüne; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

Analistler, Brent petrolün haftayı yükselişle tamamlamasına karşın talep endişelerinin devam ettiğini dile getirdi. Doğal gaz fiyatları, depolama seviyelerinin yüksek seviyelerde kalması ve ılıman hava koşulları doğalgaz fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Tarım emtia grubunda yön arayışı görüldü

Geçen hafta tarım grubunda da karışık bir seyir hakimdi.

Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 0,5, pirinç yüzde 0,9 değer kazanırken, mısır yüzde 0,6, soya fasulyesi yüzde 0,8 değer kaybetti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de işlem gören pamuk yüzde 0,8, şeker yüzde 0,7, kakao yüzde 0,5 azalırken, kahve yüzde 0,9 yükseldi.

Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Uzakdoğu’da pirinç üretiminin azalacağı endişeleri ve yüksek talep, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve üretim tahminlerinde yaşanan artış, mısırda değer kaybına yol açtı. Petrol fiyatları, şeker fiyatlarını da aşağı yönlü etkiledi.

Kahve piyasasında üretim açığı olacağına yönelik artan beklentiler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.