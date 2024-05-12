Belözoğlu, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan galip gelen Hatayspor'u tebrik etti.

Ankaragücü'nün hedefinin önlerindeki 6 puanı kazanmak olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Yöneticisinden, futbolcusundan, teknik ekibe kadar herkesin burada çok ciddi sorumlulukları var. Burada aslında en masum olan taraf yine taraftarlar. Ellerinden geldiğince buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Ümit ediyorum bunu Ankaragücü'ne yaşatmayız. Futbolun içinde ne yazık ki bunlar var ama yediremediğim çok fazla şey de var. Bunları konuşmanın şu an zamanı değil." diye konuştu.

Lig bittiğinde şu anki konumlarını korumak istediklerine dikkati çeken Belözoğlu, "Herkes, yöneticisi, teknik ekibi, futbolcusu kulübüne sahip çıkacak şekilde bu 2 haftayı 6 puanla bitirmek adına her şeyi yapacağız. Allah izin verirse de Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde en azından ligde kalarak en azından önümüzdeki seneyi Süper Lig'de yoluna devam etmesi adına bu 6 puanın her birine talip bir şekilde şu anki konumuzu korumak istiyoruz lig bittiğinde" ifadelerini kullandı.