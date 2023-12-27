Müsabakanın ilk çeyreğini 22-21 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 50-41 önde tamamladı.
Final periyoduna 70-67 önde giden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, salondan 86-84 mağlup ayrıldı. Karşılaşmadaki en skorer oyuncu siyah beyazlılardan 21’er sayı kaydeden Dana Evans ile Li Yueru olurken, onları 15 sayıyla Jovana Nogic takip etti.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sertan Kırklar, Ali Rıza Pinat
Beşiktaş: Evans 21, Elif Bayram 13, Krivacevic 4, Nogic 15, Li 21, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Melek Uzunoğlu 3
Emlak Konut: Sehernaz Çidal 11, Smith 18, Gizem Başaran 4, Wiese 26, Jakobsone 2, Fitzgerald 10, Zeynep Şevval Gül 6, Berfin Sertoğlu 9
1. Periyot: 22-21
Devre: 50-41
3. Periyot: 70-67