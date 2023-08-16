Şarkı söz yazarı Yıldız Uslu, Emirhan ile daha önce düzcede bir filmde tanıştık dostluğumuz devam ediyor kendisine klibimde partner olur musun diye sorduğumda oda bunu severek kabul etti çok güzel bir iş çıkardık emeğimizin karşılığını almak dileğiyle dedi.

Yıldız Uslu, klip çekeceğini söylediğinde çok heyecanlandım 4 günlük bir klip çekimi oldu ekip çok güzeldi çok eğlenceli geçti biz elimizden geleni yaptık şimdi sıra dinleyicilerimizde inşallah verilen emeklerin karşılığını tüm ekip olarak alacağını ümit etti

KİMLER EĞLENMEDİ Kİ

Eğlensene " adlı klip söz yazarı Yıldız Uslu, kimleri eğlendirmedi ki; Yönetmen Cüneyt Tomruk, Yapım The Gurman Entertainment Yapımcı Adnan Gurman ve Radyo Programcısı - Gazeteci Nihat İlikcioğlu

Emirhan Öztürk

Haber. Nihat İlikcioğlu

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