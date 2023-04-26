ANKARA AA- Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Gaziantep Nurdağı'nda yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen köy tipi kalıcı afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Devletin bütün enerjisini, dikkatini ve kadrolarını deprem mağduru vatandaşların gönüllerini ihya, şehirleri yeniden inşa etmek için seferber ettiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir sürede inşaatı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen köy tipi kalıcı afet konutlarının, depremzede vatandaşlarımızın yüreğine su serptiğine inanıyorum. Bilhassa çevre dostu yaklaşımla tasarlanan akıllı konutlarda vatandaşlarımız, bahçelerinde ve tarlalarında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek. Yuvalarına kavuşan kardeşlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."