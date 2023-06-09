İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansının köyüne dönerek tarım yapan Yasin Ciğerci'yi konu alan haberini alıntılayarak paylaşım yaptı.

Paylaşımında Erdoğan, "Ülkemizin parlak geleceğinin tohumlarını elleriyle yetiştiren, yüreğiyle büyüten genç çiftçimizi tebrik ediyorum. Ata yadigarı siyez buğdayına biçtiği değer, hem ailesinin hem de ülkemizin ekonomisine can suyu oluyor. Ürettiği sağlıklı ve doğal ürünler, sofralara şifa katıyor. En değerli mirasımız toprağımıza sahip çıkan bu denli azimli gençlerimizin sayısının artması en büyük dileğim." ifadesini kullandı.

Yıllardır ekilmeyen tarlalarında "Hitit buğdayı" yetiştiriyor

Kastamonu Üniversitesi Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Av ve Yaban Hayatı Bölümünü bitirdikten sonra İhsangazi ilçesindeki köyleri Aliçelebi'ye yerleşen Yasin Ciğerci, yıllardır ekilmeyen tarlalarına "Hitit buğdayı" olarak bilinen ve asırlardır genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayını ekmeye başladı.

Bir süre sonra babası Sebahattin Ciğerci ile köylerine değirmen kuran Ciğerci, değirmende işledikleri undan erişte, makarna, ekmek, tarhana, galeta, şekerpare ve gevrek başta olmak üzere 12 çeşit ürün imal etti.

AA