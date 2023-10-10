Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının yaptığı "Bingöl'ün tescilli guldar domatesinin üretimi devlet tarafından dağıtılan ata tohumlarıyla yeniden artacak" haberiyle birlikte şu ifadeleri paylaştı:

"Ata tohumu, bir tohumdan daha fazlası, Anadolu'nun kendisi. Bereketli toprakların, binlerce yıllık tarım birikiminin ve zengin biyoçeşitliliğimizin bir simgesidir.

Devletimizin desteği, çiftçilerimizin gayreti ile ata tohumun yaygınlaşacağına, sürdürebilirliğin teminatı olan yerel türlerimizi hep birlikte koruyacağımıza inancım tam. Bingöl'de olduğu gibi tüm illerimizde yerel tohumlarımızın toprakla buluştuğuna şahitlik etmeyi gönülden diliyorum. Ata yadigarı mirasımıza sahip çıkan Bingöllü üreticilerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyorum."