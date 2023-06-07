İSTANBUL - Esenler Belediyesi’nin Esenlerlilerin yeteneklerini mesleğe dönüştürdüğü Meslek Edindirme Kursları (EMEK), 2022-2023 eğitim dönemini Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’nın bahçesinde yapılan piknik şenliğiyle tamamladı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun katılımıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler plaketlerini Göksu’nun elinden aldı. Belgelerini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okundu. Esenlerliler gönüllerince eğlendikleri şenlikte, unutulmaz bir gün yaşadı. Yoğun ilgi gösterilen piknikte yapılan yarışmalarda kıyasıya rekabet yaşandı.

Programa katılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Meslek Edindirme Kursları için Nine Hatun Mahallesi’nde yapılan merkezin yakında hizmete gireceği müjdesini verdi.

HABER: MERVE ELÇİ