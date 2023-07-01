Konya

Moda tasarım öğretmenliğinden emekli olan 63 yaşındaki Okyay, 16 yıl önce vücudunda çıkan yaralar nedeniyle zor günler yaşadı. Yaralar zamanla ayaklarına yayılan Okyay, son 5 yılda ayakkabı giyemez oldu.

Okyay, sıkıntılarını Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümünde araştırma görevlisi olan öğrencisi Hicret Zeynep Sofuoğlu'na anlattı.

Sofuoğlu, bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun'un da desteğiyle bir ekip kurdu. Ekip, ayaklarının fotoğrafını ve ölçülerini gönderen Okyay için özel ortopedik ayakkabı tasarladı.

"5 yıl sonra hocamızı ayakkabıya kavuşturduğumuz için çok mutluyuz"

Sofuoğlu, 3'üncü sınıf müfredatında "Özel Amaçlı Ayakkabı Tasarımı" dersi olduğunu, bu kapsamda Okyay için özel bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Okyay'a özel üretilen ayakkabının dışarıdan normal bir ayakkabı gibi göründüğüne dikkati çeken Sofuoğlu, "İçerde çok fazla teknik var. Özellikle hocamın parmaklarının ayakkabıya temas etmemesi gerekiyordu. Öğrenciler özel kalıplarla çalıştılar. Gerekli açıları, kıvrımları ellerinde zımparalarla, macunlarla verip, özel ayakkabı kalıpları üretildi, tasarımı yapıldı. Ayakkabının içinde ayağın rahat etmesi için çok fazla teknik var. Bunların dışarıdan görünmemesi için öğrencilerimiz özenle çalıştı." diye konuştu.

Sofuoğlu, ayakkabı tasarımı için ocakta çalışmaya başladıklarını ancak deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için sürecin uzadığını dile getirdi.

Deneme için Okyay'ın Konya'ya gelemediğini, ayağının ölçüsünü ve fotoğraflar gönderdiğini anlatan Sofuoğlu, "Uzaktan çalışma yapılması zordu ancak bu süreç bölüm başkanımız ve öğrencilerimiz sayesinde başarılı şekilde sonuçlandı. 5 yıl sonra hocamızı ayakkabıya kavuşturduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

"Oluşturulan özel kalıba göre imalat yapıldı"

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, ayakkabının burun kısmında sorun yaşayan Şükran Okyay için ayak parmaklarının temasını ayakkabıdan kesmeye yönelik olarak ilk önce burun kısmı için yüksek kalıplar tasarlandığını dile getirdi.

Daha sonra tasarladıkları modellerin stampalarını çıkarıp özel olarak seçilen saya malzemeleri ve tabanla ayağın anatomik yapısına uygun çözümler üretildiğini aktaran Uzun, "Özellikle ayak ön bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle özel ayakkabı kalıbı oluşturuldu, bu kalıba göre imalat yapıldı. Ayak tırnak bölgesinin aşırı hassas olması yüzünden ayakkabı sadece takviye malzemeyle güçlendirildi. Ayakkabılarımızın montaj aşamaları da Konya Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabıcılar sanayinde gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Ayakkabısı en büyük mutluluğu oldu

Şükran Okyay, bir deri hastalığı nedeniyle ayak tırnaklarını da kaybettiğini, mecburiyetten her alanda terlik giymek zorunda kaldığını söyledi.

Bu durumun yaşam kalitesini etkilediğini belirten Okyay, "Görüntümü etkiliyor, herkes ayağıma bakıyordu. Öğrencimin üniversitede araştırma görevlisi olduğunu öğrenince hemen kendisiyle iletişime geçtim. Bana çok yardımcı oldu. Ayakkabıma kavuştum. En büyük mutluluğum bu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayakkabınızın, ayağınızın kıymetini bilin. Ayakkabı giyememek çok büyük bir sorun." diye konuştu.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Türkiye'de ayakkabı tasarım ve üretim alanındaki lisans programı olan tek bölüm olduklarını, tasarım alanlarında sektörle işbirliği yapıldığını vurgulayarak, "Proje çalışmaları, okul bitirme tezleriyle öğrencilerimizin sektörle buluşması sağlanıyor. Mezun olmadan sektörle tanıştıkları için iş bulma olanakları da artıyor." dedi.

AA