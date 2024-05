Edirne'nin Keşan ilçesindeki atölyesinde üç telli saz üreten emekli felsefe öğretmeni Ahmet Uğur Parmaksız, her ayrıntısında emeği olan el yapımı sazları yurt dışına satıyor.

Genç yaşlarda saz ve bağlama çalmaya başlayan Parmaksız, ilerleyen yıllarda saz yapımına merak duydu. Ustalardan işin inceliklerini öğrenen Parmaksız, daha sonra üç telli sazla tanıştı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir atölye kuran 54 yaşındaki Parmaksız, 2022'de emekli olarak tüm ilgisini saz yapımına yöneltti.

Üç telli sazla ilgili eğitici bir kitap da hazırlayan Parmaksız, yaklaşık 7 yıldır ürettiği sazları yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Parmaksız, her yöreye ait türkünün çalınabildiği üç telli sazın çocuklardan başlayarak yaygınlaşmasını istiyor.

Parmaksız,, ustası Kemal Eroğlu'ndan öğrendiği saz yapımını zaman içinde geliştirdiğini söyledi.

Üç telli sazın diğer sazlara göre boyunun küçük olduğunu ve kolay çalındığını belirten Parmaksız, "Büyük bağlamalarda akort sorunu çok az. Bu sazın daha çok tanınmasını isterim. Yaygınlaşmasını ve ilkokul yıllarından itibaren çocuklara öğretilmesini istiyorum." dedi.

Parmaksız, saz yapımının ustalık istediğini ve özel kesim ağaçlar kullanıldığını dile getirdi.

Boyutu ve işlemelerine göre bir saz yapımının 10-15 gün sürdüğünü anlatan Parmaksız, şunları kaydetti:

"Üç telli sazı daha çok bilenler alıyor. Bilen bir şekilde sizi buluyor. Yurt dışında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkeye üç telli sazım gitti. Hedefim bu sazın olabildiğince her yerde çalınması ve tanınması. Daha çok Teke yöresinde bilinen bir saz ancak bunu Türkiye'nin her yerine yayabiliriz. Her türkü çalınabiliyor bu sazla. Geniş bir portföyü var. Çocuklara yönelik yaygınlaşmasını istiyorum. Hazırladığım kitap, basit bir anlatımla başlıyor. Hiç bilmeyen biri dahi bu kitapla birlikte üç telli sazda yol alacaktır."