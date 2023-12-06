Haber: Damla Oya Erman

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın önderliğindeki şirketin yeni kamyonu Cybertruck, sadece bir araç değil, aynı zamanda bir kıyamet senaryosuna karşı hayatta kalmak için tasarlandığı iddiasını taşıyor. Kamyonun lansman etkinliğinde, Musk, "Bazen geç bir medeniyet hissi alırsınız. Kıyamet her an gelebilir, ve burada Tesla olarak bizde kıyamet teknolojisinin en iyisine sahibiz." şeklinde konuştu.

Cybertruck, diğer kamyon ve SUV'lerden farklı olarak sadece dayanıklılığıyla değil, aynı zamanda muhtemel bir apokalipte işlevsel kalmayı hedefliyor. 35 mph hızla gerçekleşen bir çarpışmanın kamyonu ciddi şekilde zarara uğratmasına rağmen, Musk, bu aracın kullanıcılarına güvenli bir sığınak sağlayacağına inanıyor.

Ancak eleştirmenler, Musk'ın bu iddialarını abartılı buluyor. Elektrikli bir aracın şarj edileceği bir dünya sonrası ortamda, Cybertruck'ın gerçekten hayatta kalabilirliği konusunda şüpheler var. Ancak Musk, kendi zihninde Cybertruck'ın, insanları apokaliptik senaryolara karşı güvende tutacak bir zırhlı kubbede hala işlev görebileceği inancını taşıyor.

Musk'ın geleceğe dair düşünceleri, kıyamet senaryolarına karşı bir obsesyonla şekillenmiş durumda. Asteroid çarpışmaları, düşük doğum oranları ve yapay zeka tarafından yönetilen apokaliptik senaryolar, onun dünya görüşünü etkiliyor gibi görünüyor. SpaceX ve Neuralink gibi şirketler aracılığıyla, insanlığı dünya dışında bir yaşam planının bir parçası olarak kurtarmaya çalışıyor.

Cybertruck, bu apokaliptik vizyonu taşıyan Musk'ın uzun vadeli düşünce ideolojisiyle de uyumlu. Uzak gelecekte trilyonlarca yaşamı kurtaracaksa, şu an istediğiniz her şeyi yapma iznini size veren bir ideoloji. Cybertruck, apokaliptik bir dünyada dolaşmanın nihai sembolü olarak öne çıkıyor. Eğer 61.000 dolarlık bu araçla gezinmek, diğerlerinin zorluk içinde olduğu bir dünyada sizin tatlı bir şekilde hayatta kalmış olmanızı haklı çıkarmaksa, işte size uygun araç.

Ancak ironik bir şekilde, gerçek bir apokaliptik tehdit şu anda zaten var: kamyonlar. Kaza sonucu ölümlerin ve hava kirliliğinin yanı sıra küresel ısınmaya katkıda bulunan büyük kamyonlar, şu anda bir tür "kamyonpokalips" oluşturuyor. Bu durum, Tesla'nın Cybertruck'ını haklı çıkarmak yerine, kamyonların taşıdığı riskleri ve tehlikeleri daha da vurguluyor gibi görünüyor.

Elon Musk'ın Cybertruck vizyonu, hem şirketin hem de onun kişisel obsesyonlarının bir yansıması gibi duruyor. Bu kamyonun sadece bir taşıma aracı olmadığını, aynı zamanda bir kıyamet aracı olarak da öne çıktığını söylemek mümkün. Ancak gerçek apokaliptik bir senaryo için, birlikte çalışma ve işbirliği, sadece bir aracın ötesindeki gerçek koruma kalkanı olabilir.