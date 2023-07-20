İSTANBUL- Neuralink implant şirketi, beyinleri bilgisayarlara bağlayarak insanların görme ve hareket yeteneğini geri kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Katılımcıları işe almak için hemen planları olmadığını belirtiyor. Musk'ın önceki testlere başlama hedefleri sonuçsuz kalmıştı.

FDA, Neuralink'in duyurusunu kabul ettiğini belirtti.

Reuters haber ajansının Mart ayında bildirdiğine göre, Neuralink'in daha önce FDA onayı kazanma çabası güvenlik nedenleriyle reddedilmişti ve bunu çok sayıda şimdiki ve eski çalışanın belirttiği bildirildi.

Neuralink nedir?

Neuralink, mikroçiplerini felç ve körlük gibi durumları tedavi etmek ve bazı engelli insanların bilgisayarları ve mobil teknolojiyi kullanmasına yardımcı olmak için kullanmayı umuyor.

Maymunlarda test edilen çipler, beyinde üretilen sinyalleri yorumlamak ve bilgileri Bluetooth aracılığıyla cihazlara iletmek üzere tasarlanmıştır.

Uzmanlar, Neuralink'in beyin implantlarının geniş çapta kullanılabilir hale gelmesi için teknik ve etik zorlukları aşmak için kapsamlı testler gerektireceği konusunda uyarıda bulunmuştur.

Bay Musk, önerilen teknolojinin insanların yapay zeka tarafından yerinden edilme endişelerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini daha önce de öne sürmüştü.

Neuralink, Twitter'da Perşembe günkü haberleri duyururken, bir gün teknolojilerinin birçok insanın faydalanmasına izin verecek "önemli bir ilk adım"dan bahsetti.

Onayın "FDA ile yakın işbirliği içinde çalışan Neuralink ekibinin inanılmaz çalışmalarının bir sonucu" olduğunu belirtti.

Şirket, deneme katılımcıları için planlar hakkında "yakında" daha fazla bilgi sözü verdi.

Websitesinde, mühendislik sürecinde "güvenlik, erişilebilirlik ve güvenilirliğin" tüm öncelikler olduğu sözü veriyor.

Bay Musk tarafından 2016 yılında kurulan şirket, planlarını gerçekleştirmenin hızını sürekli olarak abarttı.

İlk hedefi, bir önceki yıl verilen bir sözü yerine getirmek için 2020 yılında insan beynine çipler yerleştirmeye başlamaktı. Daha sonra 2022'de başlamayı taahhüt etti.

İş, geçen yıl Aralık ayında, hayvan refahı ihlalleri iddiaları nedeniyle soruşturmaya uğramıştı. Daha önce benzer iddiaları reddetmişti.

FDA onayı ile ilgili duyurusu, İsviçreli araştırmacıların beyin implantları ile ilgili benzer bir başarı haberinin ardından geldi.

Hollanda'dan felçli bir adam, düşünerek yürüyebildi - bacaklarına ve ayaklarına düşüncelerini kablosuz ileten bir implant sistemi sayesinde.

HABER: MERT ERMAN