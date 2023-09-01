Haber: Damla Oya Erman

Bu gelişmeyi, Musk, X platformunda erken saatlerde yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Musk'a göre, bu video ve sesli arama özellikleri telefon numaraları olmadan kullanılabilecek ve iOS, Android telefonlarından Mac'ler ve PC'lerle uyumlu olacak.

Ancak, Musk, bu çağrı sisteminin nasıl çalışacağına ve bu özelliğin ücretsiz kullanıcılar için erişilebilir olup olmayacağına dair ayrıntılar vermedi. Ayrıca, özellik için bir başlangıç tarihi de belirtilmedi.

Musk, bu yeni özelliğin X'i "etkili bir küresel adres defteri" haline getireceğini umuyor. Ancak, bu arama yeteneğinin sadece birbirlerini takip eden hesaplarla sınırlı olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

X, bu yılın başlarında ücretli Blue abonelerine sunulan şifrelenmiş bir iletişim sistemi başlatmıştı. Musk, son bir yıl içinde şirketi satın almasının ardından X platformunda bir dizi değişiklik yapmıştı. Bu değişiklikler arasında binlerce çalışanın işten çıkarılması, doğrulama sisteminin ücretli hale getirilmesi ve önceden ücretsiz olan bazı özelliklerin ücretli hale getirilmesi bulunuyor.

Son zamanlarda Musk, platformdaki "engelle" özelliğini kaldırma ve gönderilere bağlantı veren haber başlıklarını kaldırma planlarını açıkladı. Ancak, bu değişikliklere birçok kullanıcı tepki göstererek, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini ve platformdaki gazetecilere ceza verdiğini ifade etti.