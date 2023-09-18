Haber:Damla Oya Erman

Yeni bir kitap, Musk'ın eski arkadaşının teknoloji konusunda fazla "umursamaz" olduğuna inandığını ortaya koyuyor.

Walter Isaacson'ın yeni kitabı, Musk'ın SpaceX CEO'sunun, Musk'ın 2013 doğum gününde Google'ın CEO'su olan Page ile hararetli bir tartışmaya girdiğini rapor ediyor.

Musk'ın, yapay zeka ile ilgili önlemler alınmadığı sürece sistemlerin insanları tamamen değiştirebileceğini savunduğu söyleniyor. Page ise geri çekildi ve iddia edildiğine göre makinelerin zekâda insanları aşmasının neden önemli olduğunu sordu.

Isaacson'ın kitabı, Musk'ın ardından insan bilincini evrende söndürülmemesi gereken değerli bir ışık olarak tanımladığını ve Page'in buna "türcülük" dediğini söylüyor.

"Bunu kabul ederim, ben insan yanlısıyım," diye cevap verdi Musk. "Ben insanları seviyorum, dostum."

Page'in yapay zeka şirketi DeepMind'i satın almak için çaba gösterdiğini duyduğunda, Musk'ı rahatsız etti ve "Yapay zeka'nın geleceği Larry tarafından kontrol edilmemeli," dedi ve bu anlaşmayı engellemek için finansmanı bir araya getirmeye çalıştı.

Musk daha sonra yapay zekanın potansiyel tehlikeleri konusunda uyarıda bulunacak ve onu "en büyük varoluşsal tehditimiz" olarak adlandıracaktı. Ayrıca "bir ev kedisi olma fikrini sevmediğini" söyledi.

Musk daha sonra OpenAI adlı kar amacı gütmeyen bir yapay zeka grubunu kurdu ve teknolojiyi açık kaynak haline getirerek Google'ın bu alandaki hakimiyetini engellemeye çalıştı. Bu grup sonunda şu anda ChatGPT olarak adlandırılan sohbet robotuna yol açacaktı.

Musk, yapay zekanın insan hedefleri ve değerlerinin bir uzantısı olarak kalmasına odaklandı.

Öte yandan, Page ve Musk'ın arkadaşlığının, OpenAI tarafından Google'ın en üst düzey bilim adamlarından birinin satın alınmasının ardından kötüleştiği söyleniyor. Isaacson, OpenAI 2015 yılında başlatıldıktan sonra ikilinin neredeyse hiç konuşmadığını bildiriyor.

"Musk, 'Larry, eğer yapay zeka güvenliği konusunda bu kadar umursamaz olmasaydın, karşıtlık oluşturmak gerekmezdi' dedi. "Larry, kendini ihanet edilmiş hissetti ve [bilim adamını] kişisel olarak işe almam için bana çok kızgındı ve artık benimle takılmamayı reddetti," dedi.

Musk daha önce bu ayrılığı ele almıştı. Nisan ayında Fox News'a verdiği bir röportajda, OpenAI'i "kâr amacı gütmeyen ve tamamen açık bir organizasyon yapmak için kurduğunu" ve Google'ın kapalı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda, diğer memelilere kıyasla insanları tercih ettiği anlamına gelen "uzman" olarak adlandırıldığı iddiasına da değindi: "Evet, ben bir uzmanım, tamam. Anladın mı? Sen nesin? Evet, ben tam anlamıyla bir uzmanım."