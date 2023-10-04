Haber: Damla Oya Erman

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Musk, sadece dünyanın en devrimci ve aktif uzay uçuşu şirketini yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda elektrikli araba şirketi Tesla ve sosyal medya devi X (eskiden Twitter olarak bilinirdi) gibi birçok girişimin de başında bulunuyor.

Biyografik yazar ve gazeteci Walter Isaacson, girişimcinin ve yenilikçinin neyin altında yattığını inceleyen yeni ve en çok satan bir biyografi olan "Elon Musk" yazmak için Musk ile iki yıl geçirdi.

Yayıncı Simon & Schuster sayesinde Space.com, Musk'ın Texas'taki Starbase tesisinde 2021'de gerçekleşen Starship roketinin ilk test uçuşu için hazırlandığı bir dönemdeki bazen gergin atmosferi anlatan kitaptan özel bir bölüm sunuyor.

Bölüm 59: Starship Yükselişi

[Musk'ın oğlu] X, o zamanlar on beş aylıktı ve Boca Chica'nın beyaz Starbase toplantı masasının üstünde açıp kapayarak kollarını uzatıyordu. Boca Chica fırlatma kulesinin kollarını gösteren ekrandaki animasyonu taklit ediyordu. Öğrenmeye başladığı ilk üç kelime "roket," "araba" ve "daddy"ydi. Şimdi yeni bir kelime çalışıyordu: "chopsticks" (çubuklar). Babası pek dikkat etmiyordu ve o gece odadaki diğer beş mühendis de onunla dikkat dağıtmamak konusunda uygulamalıydı.

Chopsticks'un hikayesi sekiz ay önce başlamıştı, 2020 sonlarına doğru, SpaceX ekibi Starship için planlanan iniş bacaklarını tartışırken. Musk'ın rehber ilkesi hızlı yeniden kullanılabilirlikti, bunu sık sık "insanları uzaya gönderen bir medeniyet için kutsal kase" olarak tanımlardı. Başka bir deyişle, roketler uçmalı, iniş yapmalı ve mümkün olan en kısa sürede tekrar uçmalıdır.

Falcon 9, dünyanın tek hızlı yeniden kullanılabilir roketi olmuştu. 2020 boyunca, Falcon boosters yirmi üç kez güvenli bir şekilde indi ve iniş bacakları üzerinde dik durdu. Yangınlarla dolu ancak nazik inişlerin video kayıtları hala Musk'ı koltuğundan fırlatıyordu. Bununla birlikte, Musk, Starship'in roketinin iniş bacakları için planlananlardan etkilenmemişti. Ağırlık eklerler, böylece roketin kaldırabileceği yükün boyutunu azaltırlardı.

"Neden roketi yakalamak için kuleyi kullanmamızı denemiyoruz?" diye sordu. Bu, roketi fırlatma platformundaki kuleyi tutan kuleye atıfta bulunuyordu. Musk zaten roketi bu kuleye yığma fikrini bulmuştu; roketin altında tutacak olan bir dizi kol vardı, sonra ikinci aşama uzay aracını alacak ve onu roketin üzerine koyacaklardı. Şimdi aynı kolların roket geri dönerken de kullanılabileceğini öneriyordu.

Bu, vahşi bir fikirdi ve odada birçok rahatsızlık vardı. "Eğer roket kuleye geri döner ve ona çarparsa, bir sonraki roketi uzun bir süre fırlatamazsınız," diyor Bill Riley. "Ancak farklı bir şekilde yapmak için çalışmamıza izin veririz" şeklinde devam etti.

Birkaç hafta sonra, 2020'nin sonundan hemen sonra, ekip toplandı. Çoğu mühendis, roketin iniş bacaklarına takılmış olmasını denememek için karşı çıktı. Yığın kolları zaten tehlikeli derecede karmaşıktı. Tartışmanın üzerinden daha bir saat geçtikten sonra, bir fikir birliği, iniş bacaklarına eski fikirlerden sadık kalmaya başlıyordu. Ancak, araç mühendislik direktörü Stephen Harlow, daha cesur yaklaşımı savunmaya devam etti. "Bu kuleyi zaten kullanıyorsak, neden kullanmaya çalışmayalım?" dedi.

Başka bir saatlik tartışmanın ardından Musk devreye girdi. "Harlow, bu plana katılıyorsun, öyleyse neden bunun sorumlusu olmuyorsun?" dedi. "Bu kararı verdiği anda, Musk aptalca şaka moduna girdi. "The Karate Kid" filmindeki sahneyi anlatmaya başladı. Karate ustası Mr. Miyagi'nin bir sineği yakalamak için çubukları kullanmasını anlatan sahneyi anlatıyordu. Musk, kule kollarının "chopsticks" (çubuklar) olarak adlandırılacağını ve bütün kuleyi "Mechazilla" olarak adlandırdığını söyledi. Bir tweet ile kutladı: "Roketi fırlatma kulesi kolu ile yakalamayı deneyeceğiz!" Bir takipçi tarafından neden sadece iniş bacakları kullanmadığını sorduğunda, Musk, "Bacaklar kesinlikle işe yarar, ama en iyi kısım parça yokluğu" yanıtını verdi. 2021 yılı Temmuz ayının sonlarına doğru, Mechazilla'nın hareketli çubuk kollarının son bölümü Boca Chica fırlatma sahasına yerleştirildiğinde, Musk heyecanlandı. "Çok iyi!" diye bağırdı. "Bu konuda izlenme rekorları kırılacak." "The Karate Kid" filmindeki iki dakikalık bir klip buldu ve iPhone'undan tweetledi. "SpaceX, en büyük uçan nesneyi robot çubuklarla yakalamaya çalışacak" dedi. "Başarı garanti değil, ama heyecan var!"

"Uzaya gitmemiz gerekiyor, ben ölmeden önce," diye ekledi Elon.