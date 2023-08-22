MOLDE (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Galatasaray'la karşılaşacak Molde, karşılaşmanın son hazırlığını Aker Stadı'nda yaptı. Molde takımı oyuncusu Martin Ellingsen, antrenman sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Ellingsen, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Play-off'ta oynamaktan dolayı mutluyuz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim baskı yönünden bir sıkıntımız yok. Tüm baskı rakip takımın üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın iyi bir atmosfer olacağına değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Futbol dolu tribünler önünde daha güzel. Heyecanla maçı bekliyoruz. Çok gürültülü bir atmosfer bekliyorum. Özellikle Türkiye'den gelecek seyircilerin iyi taraftar olduğunu ve takımlarını iyi destekleyeceğini biliyorum. Güzel bir atmosferde maç yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Martin Ellingsen, Galatasaray'ın önemli futbolculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Heyecan olacak ama sahaya çıktığımızda bunlara bakmıyoruz. Sadece kendi oyunumuza odaklanıp Galatasaray'ı yenmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.