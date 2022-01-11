Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Derin Sular, Esaretim Sensin, Alabora Hayatlar, Yıldızlar da Kayar ve Dedemin Gözyaşları gibi önemli yapıtlarda canlandırdığı karakterlerle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu ve sunucu Elif Güçkıran ile önceki gün bir araya geldik. Kendi penceresinden yorumladığı oyunculuk ve sunuculuk sektörünü konuştuğumuz özel söyleşimizi sizler için derledik…

Elif Güçkıran kimdir? Kimliğinizin oluşum sürecini bize anlatır mısınız?

Elif Güçkıran, 1992 doğumlu 1.71 boyunda Ankara’da doğan ve sonra İzmir’de Ege Üniversitesi fizik bölümünü okuyup ama gönül verdiği meslek olan oyunculuğa geri dönme kararı alıp kariyerine bu meslekte devam eden oğlak burcu bir oyuncudur.

Oyunculuk mesleğine nasıl başladınız? İlk deneyim anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Oyunculuk hayatıma bir dönem Fox TV’de yayınlayan ve fenomen dizi haline gelen “Derin Sular” dizisinde başladım. Beklemediğim anda seçildiğim bu dizi mesleki heyecanımı daha da çok artırdı.

Oyunculuk çok meşakkatli bir yolculuktur. Ailenizin bu meşakkatli yolda size ne tür bir desteği oldu?

Ailem bana en çok güvenen ve her koşulda maddi manevi hep yanımda oldu. Onlar benim bu hayattaki en kıymetlilerim.

Sahne sizin için ne ifade ediyor?

Tutku, umut, farkındalık, heyecan, aşk.

Özellikle birlikte oynamak istediğiniz oyuncu veya oyuncular var mı?

Bu sektöre yıllarını veren ve canlandırdıkları her karakteri ölümsüzleştiren Haluk Bilginler, Demet Akbağ ile birlikte aynı projede yer almak beni inanılmaz derecede ihya ederdi.

Mesleğinizin ne tür zorlukları ve keyfi yanları var?

Manen ve fiziken zorlukları olabiliyor tabii ki. Bazen 5 dakikalık bir sahne için saatlerce sette beklediğimiz oluyor. İnsan bitap düşebiliyor. Onun için bizim mesleğimiz tüm mesleklerden biraz daha üstte. Psikolojik zorlukları da olabiliyor karakteri içselleştiriyorsun ve bir süre hayatını o kişi olarak sürdürüp tüm zorluklara ve keyifli anlara şahit oluyorsun.

Sizce bir oyuncu rolüne nasıl hazırlanmalı?

Rolü benimsemek, rolün içine girip onu içselleştirmek çok önemli. Her oyuncunun kendi hissiyatın ve öğretisine göre bir hazırlanma alanı oluşturduğuna inanıyorum.





Aynı zamanda sunucu kimliğine de sahipsiniz. Peki sizce etkili ve güzel konuşma nasıl olmalıdır?

Bunun tarifini yapmak çok uygun olmaz belki mesleği icra ettiğim için fakat söyleyebileceğim birşey var ki o da iletişimin hayatın her alanında çok etkili olduğudur.

Sunuculukta olmazsa olmaz dediğiniz bir kriter var mı?

Şu an için halimden memnunum. Kanal24 ve 360 TV gibi Türk medya gurubunun bünyesinde olan Tv4 ekranlarında Cumartesi saat 14:00’de yayınlanan “Tarihi Lezzetler” isimli harika bir program yapıyorum. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum.

Aynı zamanda güzelliğinizle de ön plana çıkıyorsunuz. Peki, güzelliğiniz için özel olarak uyguladığınız bir güzellik ritüeliniz var mı?

Teşekkür ediyorum. (Gülümsüyor) Öncelikle mesleğimden dolayı yüzüme çok önem veriyorum ve ilk etapta uykuyu önemsiyorum. Mümkün oldukça erken yatıyorum. Cilt bakımlarımı da doğal uygulamalarla rutin bir şekilde yapıyorum ve yaptırıyorum.

Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Sunuculuk ve oyunculukta aynı anda ilerlemek istiyorum. Çünkü her iki mesleğin de ayrı güzellikleri var. Ve ben üzerime giyindiğim bu iki kimliği çok seviyorum.

Oyunculuk alanında eğitim aldınız mı?

Evet, tabii ki Ankara’da aldım eğitimimi ve aynı zamanda sunuculuk eğitimi de aldım. Ne iş yaparsanız yapın o işin eğitimini almadan olmuyor.

Oynadığınız karakterlerin size yansıyan yönleri var mı?

Zaman zaman oluyor. Çünkü her oynadığımız karakterin kimliğini üzerimize giyiniyoruz. Bu karakterin macarası bitse dahi bir süre üzerimize giyindiğimiz kimlik hyatımızda yaşayabiliyor.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Sanırım ticaret olurdu. Para akışlarını yönetmekte ustayımdır ve çok iyi hesap tutarım (Gülümsüyor)

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Çok yönlü başarılı olmanıza çevrenizin bakışı nasıl?

Ailem ve yakın dostlarımdan güzel sözler duyuyorum. Diğer kişilere çok kulak asmıyorum zaten. (Gülümsüyor)

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Hiç yorulmadan işten işe koşturuyorum ve enerjimin bitmemesi beni motive ediyor. Az uykuyla bile güzel performans yakalayabiliyorum.

Son olarak, sizce oyuncu adayları nasıl bir yol felsefesi çizebilir onlara kendi yol felsefesinden bir öneriniz var mı?

Oyunculuk çok zor bir sektör televizyonda sürekli olarak var olmak için büyük bedeller ödemek gerek. Kendini sürekli olarak yenilemek zorundasın. Ama bunu yaparken de hiçbir zaman özünü kaybetmemelisin. Onun için oyuncu adaylarına en büyük tavsiyem kendileri gibi olsunlar ve çok istedikleri şey ne olursa olsun peşini asla bırakmasınlar. Bir gün güneş onlar için mutlaka doğacaktır, bir gün herşey çok güzel olacak.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz