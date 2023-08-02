Eskisehir

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ozan Çelik ve malzeme bilimi mühendisi Burak Özdemir ile ekibi tarafından yerli imkanlarla, elektrikli araçların yerinde hızlı şarj edilmesini sağlayan mobil istasyon geliştirdi.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bir yıl önce EVbee şirketini kuran Doç. Dr. Çelik ve Özdemir ile ekibi, çalışmaları sonunda tasarımından yazılımına kadar birçok alanda imzalarının bulunduğu yerli mobil şarj istasyonu üretti.Hızlı mobil sistem, 90 kilovat gücüyle bir elektrikli aracı 30 ila 45 dakikada şarj edebiliyor. Kendisini de 20 dakikada şarj eden sistem, birçok elektrikli araç modeliyle uyumlu çalışabiliyor.

Uygulamada, mobil şarj istasyonundan hizmet almak isteyen elektrik araç sahipleri, firmayla iletişime geçiyor. Aracın bulunduğu yere ulaşan mobil hızlı şarj istasyonu, "hızlı doldurma" özelliği sayesinde kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerine olarak sağlıyor.

Sabit araç şarj istasyonlarının eksik kaldığı, elektrik kesintisi, arıza ya da yoğunluğun arttığı durumlarda da hizmet sunabilen mobil istasyon, afetlerde de kriz masalarına kesintisiz enerji verebiliyor.

Patent için 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılan EVBee'nin Avrupa patenti için de çalışmalar sürüyor.

"Afet durumlarında kriz masalarına elektrik sağlayabiliriz"

Firmanın kurucu ortaklarından Doç. Dr. Ahmet Ozan Çelik, AA muhabirine, Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 10 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

Elektrikli araçlar ve şarj istasyonu ağının yaygınlaştığını ancak hızlı gelişen süreçte tıkanmalar yaşanabildiğini belirten Çelik, "Sahadaki elektrik kesintileri, filoların servislerinin sürekliliği gibi konularda da mobil şarj istasyonlarına olan ihtiyacı gördük. Şirketimiz 55 milyon lira değerleme üzerinden 8 milyon lira tohum yatırımı aldı. Bir yıl içinde çok ciddi yol katettik." dedi.

Çelik, elektrikli araç kullanıcılarının günlerinin her saatini batarya nedeniyle programlamak zorunda kaldığını, özellikle uzun seyahatlerini şarj istasyonlarına göre ayarlamaları gerektiğini vurguladı.

Mobil şarj aracının elektrikli araz kullanıcılarının elini rahatlattığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Şarj istasyonlarının yetişemediği gibi durumlarda sürücülere rahatlıkla yardımcı olabiliyoruz. Araç filolarının sahadaki operasyonlarına da destek vermek istiyoruz. Sabit şarj istasyonlarının eksik kaldığı, elektrik kesintisi, arıza ya da yoğunluğun arttığı durumlarda rahatlıkla ortaya çıkabiliriz. Afet durumlarında kriz masalarına elektrik sağlayabiliriz. Çok fonksiyonlu sistemler geliştiriyoruz. Mobil şarj istasyonu sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarına sağladığımız en büyük hizmet onlara kaybettikleri zamanı geri vermek olacak. Gündelik programlarını bozmadan araçları her neredeyse EVbee sayesinde şarj olabilir. Elektrikli araç sahibi gününün 2 ya da 3 saatini şarj ünitesi yanında geçirmek zorunda değil. Günlük faaliyetini sürdürürken aracı da şarj olabilir. Sistemimiz güvenli şarj olanağı sunuyor. En güvenli şekilde hızlı şarj olanağı da sağlıyoruz."

Çelik, elektrikli skuter şarjını da EVbee ile gerçekleştirdiklerini aktardı.

"20'den fazla farklı modele uyumlu tek mobil şarj istasyonu"

Kurucu ortak Burak Özdemir de yerli imkanlarla geliştirdikleri 90 kilovatlık şarj istasyonunun aracın bataryasını kısa sürede şarj edebildiğini belirtti.

120 ve 180 kilovat çıkış gücüne sahip araçlarının da bulunduğunu aktaran Özdemir, şu bilgileri verdi:

"20'den fazla farklı modele uyumlu tek mobil şarj istasyonu olma özelliğine de sahibiz. Söz konusu modellerin hepsinde mobil şarj istasyonunu deneyip iyi sonuçlar aldık. Doğru akımla şarj anlamına gelen DC özelliğine sahip aracımız, hızlı dolumla kullanıcılara zaman tasarrufu sağlıyor. Uluslararası Şarj Protokolü'ne üye bir girişimiz. Bu sayede tüm araçlarda güvenli şarjı öncelikle hale getiriyoruz. Sabit şarj istasyonları elektrik kesinti, arıza, uzun kuyruklar gibi durumlarda müşteri memnuniyetini artırmak için mobil şarj araçlarını sistemlerini entegre etmek istiyorlar. Birçok sabit şarj istasyonuyla görüşmelerimiz sürüyor."

Özdemir, bir evin 10-15 günde harcadığı ortalama enerjiyi elektrikli aracın tek seferde istediğine dikkati çekerek, bir aracın evde ya da iş yerinde yarım saatte şarj edebilmesi için büyük elektrik panoları ve trafolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Geliştirdikleri mobil istasyonla bir kişinin restoranda yemeğini yerken, evinde otururken, toplantıdayken elektrikli aracını şarj edebildiğini anlatan Özdemir, "Birçok alanda şarjı erişilebilir ve mekandan bağımsız hale getiriyoruz. 30 ila 45 dakika arasında yüzde 20'den yüzde 80'e tüm elektrikli araçları şarj edebiliriz." diye konuştu.

AA