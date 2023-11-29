Ankara

Elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte bu alandaki teknolojik çözümlere yenileri ekleniyor. Gürsoy Grup bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji şirketi Exepix de "Pilstop" markasıyla bu alana yönelik çözümler sunuyor.

Elektrikli araç şarj teknolojileri geliştiren ve şarj istasyonu hizmeti veren Pilstop, bu kez araç sürücülerinin şarj istasyonlarında yaşadığı sorunları gündemine aldı. Elektrikli araçların şarj istasyonlarını koruma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında akıllı bariyer sistemi SafeStop geliştirildi.

İstanbul'da Pilstop şarj istasyonlarına kurulan sistemin yaygınlaştırılması için farklı elektrikli şarj istasyonu işletmecileri ile görüşmeler yürütülüyor.

4 farklı çalışma senaryosu

Akıllı bariyer sistemi SafeStop'un farklı çalışma senaryoları bulunuyor.

Birinci senaryoda, elektrikli araç kullanıcısı uygulama üzerinden gideceği istasyona rezervasyon yaptığında SMS olarak telefonuna bariyeri açabileceği kod geliyor. İstasyon önüne geldiğinde bu kodu yazdığında bariyer açılıyor.

İkinci senaryoda, sürücü uygulamayı açtığında telefonunun bluetooth özelliği aracılığıyla yaklaştığı anlaşılıyor ve bariyerin otomatik olarak açılması sağlanıyor.

Üçüncü senaryoda, araçlara takılan bluetooth destekli donanımlar sayesinde kullanıcı istasyon önüne gelip yaklaştığında bariyer otomatik açılıyor.

Dördüncü senaryoda, istenirse istasyonların üzerinde olacak bir kamera ile yapay zeka özellikleri de kullanılarak müşteri kayıtlı olduğu aracıyla geldiğinde plakası üzerinden algılanıp bariyer açılması planlanıyor.

SafeStop, bariyer açıldıktan sonra sensörler sayesinde üzerinde araba olup olmadığının kontrolünü yaptığı için güvenli bir kullanım sunuyor.

Sürücü dostu çözümler

Exepix Baş Teknoloji Sorumlusu Emre Bora, yaptığı açıklamada, elektrikli şarj teknolojileri geliştirirken araç kullanıcıları için önemli bir soruna çözüm getirmeyi de hedeflediklerini söyledi.

SafeStop akıllı bariyer sistemini elektrikli araçların istasyonlarına entegre ederek elektrikli olmayan araçların elektrikli araç şarj istasyonlarını işgal etmesine engel olduklarını ifade eden Bora, şöyle konuştu.

"Bu yenilikçi akıllı bariyer sistemi, mobil uygulama entegrasyonu ile kullanıcılarına kolay ve etkili bir kontrol imkanı da sunuyor. Bunun yanı sıra SafeStop ürünümüz tamamen kişileştirilebilir olmasıyla dikkati çekiyor. SafeStop'un kısa zamanda kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca yeni geliştirdiğimiz şarj asistanıyla da (motorlu kablo aparatı) elektrikli araç sahibi özellikle kadın sürücülerimize kolaylık sağlamayı hedefledik. Sürdürülebilir ekonomiye güçlü yazılım altyapımızla yeni ürünler ekmeye devam edeceğiz."