Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,5'i doğal gaz santralleri, yüzde 25,1'i ithal kömür santralleri, yüzde 14,5'i hidroelektrik santralleri, yüzde 12,7'si linyit santralleri, yüzde 12,5'i rüzgar enerjisi santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla linyit, akarsu, biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 26 milyon 759 bin 630 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 7,3 artarak 23 milyon 899 bin 395 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 37'si sanayi, yüzde 26,1'i mesken, yüzde 26,1'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,8, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 8,8 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 49 milyon 484 bin 768'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,8, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,5 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 16,8 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,7 artarak 95 bin 623 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,4'ünü doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12'sini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 10,9'unu ithal kömür, yüzde 10,7'sini linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.