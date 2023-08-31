Ankara

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne temmuz ayı için toplam 255 milyon 737 bin 449 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 18 milyon 643 bin 221 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 13 milyon 782 bin 419 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

AA