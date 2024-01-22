Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikte geçen yıl 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandığını belirtti.

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğuna işaret eden Bayraktar, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl elektrik kurulu gücü içindeki enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde:

Kaynakla Kurulu güç (megavat)

Doğalga 25.350,6

Barajlı 23.650,2

Rüzgar 11.803,3

Güneş 11.315,6

İthal Kömür 10.373,8

Linyit 1 0.194

Akarsu 8.313,9

Biyokütle 2.076,6

Jeotermal 1.691,3

Taşkömür 840,8

Asfaltit Kömür 405

Atık Isı 384,5

Fuel Oil 260,1