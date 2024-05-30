Belediye tarafından 8 yıl önce Hankendi Mahallesi'nde 500 köpek kapasitesiyle kurulan merkez, şikayetler ve ihbarlar doğrultusunda her yıl sokaktan toplanan 500'ü aşkın sahipsiz köpek ile yasaklı ırk köpeğe tedavi ve barınma imkanı sağlıyor.

Yasaklı ırk ya da sahipsiz hayvanlara yönelik "153 Mobil Beyaz Masa"ya yapılan ihbarların anında değerlendirilmesi için merkez bünyesinde oluşturulan hayvan yakalama timlerinin mesaisi 7/24 sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışan belediye ekipleri, kentte yasaklı ırk ya da sahipsiz köpeklerden kaynaklı olumsuz durumların yaşanmaması için hassasiyet gösteriyor.

Merkezde 8 yılda 8 bin 758'i köpek, 4 bin 322'si kedi 13 bin 80 hayvana bakım ve tedavi hizmeti sunuldu, 6 bin 18 köpek kısırlaştırıldı.

"Kısırlaştırıp doğal yaşam alanlarına bakım, tedavi ve aşıları yapıldıktan sonra bırakıyoruz"

Merkezde görevli veteriner hekim Kübra Ünal, sahipsiz köpeklerin kontrolsüz üremesi sonucu popülasyonlarındaki aşırı artışın toplum ve çevre için kimi zaman sorun haline geldiğini söyledi.

Saha kontrollerinde, sahiplenilen köpeklerin doğum yapması halinde yavrularına bakılamadığı için sokaklara bırakıldığını, hastalık ve açlık gibi nedenlerle telef olduklarını gördüklerini ifade eden Ünal, son yıllarda vatandaşların bu gibi durumlara çözüm için merkezlerinden yardım aldığını belirtti.

Ünal, kedi ve köpek gibi hayvanların geçici bir heves uğruna sahiplenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onları sahipleneceksek tüm yaşamı boyunca sahip çıkmamız gerektiğini bilmeliyiz. Hem bakımı hem de sağlığı için uygun koşulları sağlamamız gerekir. Bunu sağlamak adına öncelikle hayvanın bakımını üstlenen kişinin üreme kontrolünü sağlamak için hayvanının çiftleşmesini engellemesi gerekir. Bunun da en güzel çözümü kısırlaştırma yapmaktır."

Sahipsiz köpeklerin zamanında sahibi olduğunu ve kontrolsüz üreme sonucu bunların sokağa terk edildiğini anlatan Ünal, sayılarındaki artışla beraber bu köpeklerin zaman zaman özellikle de çocuklar için tehdit haline gelebildiğini aktardı.

Merkezin en büyük amaçlarından birinin de kısırlaştırma olduğunu belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Merkezimize getirilen köpekler yaş durumuna göre gerekli olgunluğa erişmişse kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Küpe ve çipi takılıp tüm aşıları yapıldıktan sonra kanun gereği doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Kısırlaştırma olgunluğuna gelmemiş köpekler, bakımevimizdeki doğal yaşam alanımızda yaşamını sürdürmekte. Bu süreçte sahiplendirme durumu olursa sahiplendiriyoruz. Sahiplendirme olmazsa kısırlaştırma olgunluğuna gelene kadar burada bekletiyoruz. Kısırlaştırıp doğal yaşam alanlarına tüm bakım, tedavisi ve aşıları yapıldıktan sonra bırakıyoruz."

"Yasaklı ırkları yaşamları sona erene kadar koruma altına alıyoruz"

Ünal, yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının 2021'de yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince ilgili yerlerde kısırlaştırılması ve kayıt altına alınmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, bu köpeklerin ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulmasının yasaklandığını anımsattı.

Buna aykırı hareket eden hayvan sahiplerine yönelik ilgili kurumlarla birlikte hareket ederek idari para cezası uyguladıklarını ve hayvana el konulduğunu belirten Ünal, şunları söyledi:

"Merkezimize getirilen yasaklı ırk köpeklerin tüm bakım, tedavi, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini yaparak ve çip takarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sistemi üzerinden kayıt altına alıyoruz. Yasaklı ırkları yaşamları sona erene kadar merkezimizde koruma altına alıyoruz. Vatandaşlarımız sokakta yasaklı bir ırk gördüğünde ya da bakıma muhtaç sahipsiz bir hayvan gördüğünde belediyemizin 153 numaralı hattına ihbarda bulunduğunda ekiplerimiz anında olay yerine gidiyor. Belediye olarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın parklarda, bahçelerde ve sokaklarda rahatça gezebilmesi için ekiplerimizle 7 gün 24 saat çalışma halindeyiz. Sokakta başıboş gezen, bakıma muhtaç ya da tehlike arz eden köpekleri merkezimize getirerek bakımlarını üstleniyoruz."