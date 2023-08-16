Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında ticari bir taksi, önce bir yayaya çarptı, ardından elektrik direğine çarpıp durabildi. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı.

Henüz hükmün belirlenemeyen 23 T 0586 plakalı ticari taksi, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde seyir halindeyken önce yayaya, ardından aydınlatma direğine çarptırıldı. Kazada, sürücü ve çarpmanın elektrik direğine çarpan yayadan Feride Ç. yaralandı.