ELAZIĞ (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.G'nin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

Yapılan aralamalarda ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.