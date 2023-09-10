ELAZIĞ (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.G'nin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.
Yapılan aralamalarda ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
ELAZIĞ (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
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