El-Hakku Ya’lu / Hak Yücedir.

Er geç üstünlüğünü gösterir.

Öyleyse, neden kâfir müslime,

Kuvvet Hakka galebe etmekte / üstün gelmektedir?

Hakkın yanında yer alan bir müslümanın;

Hakk uğrunda sarıldığı her vesile,

Doğru bir usûl ve metod olması gerekirken,

Bâtıl’a karşı yanlış bir tavır

Ve hareketle dâvâsını gerçekleştirmek isterse;

Sonuç alamayacağı kaçınılmazdır.

Böylece Hakkın yanında yer alan bir müslüman;

Metodunun yanlışlığı yüzünden kaybeder.

İşte burada Hakkın yenilgisi değil,

Tatbik edilen yanlış metod

Ve yolun mağlûbiyeti söz konusudur.

Yani yenilgi Hakta oluştan değil,

Hakkın galebesi için kullanılanın

Yanlış metod yüzündendir.

Demek ki:

Bir Hak bir Bâtıl’a bilvâsıta,

Yani dolayısıyla mağlup olur.

Fakat bu yenilgi,

Hakkın bizzat kendisinden değil,

Kullandığı yanlış metottan kaynaklanır.

Çünkü doğru ve yerinde kullanılan bir metot ve vesile,

Bâtıl’ın elinde bile olsa,

Bilvesile yani dolayısıyla,

Geçici de olsa onu gâlip eder.

Ama er geç üstün gelecek olan

Yine Haktır.

x

Şüphesiz kuvvetin de bir sırrı var.

Şâirin:

“Hazır ol cenge eğer istersen sulh u salah.” dediği gibi,

Eğer kuvvetli olmazsan, düşmana saldırma cesareti verirsin!

Bu da onun haklılığını değil, fırsatı değerlendirme gibi

Müspet bir metoda sarıldığını gösterir.

O halde yerinde bir metot olan hazırlık içinde bulunmazsan,

Bâtılın doğru metodu karşısında, Hakkın yanlış metodunun

Mağlubiyeti kaçınılmazdır.

Evet bu; Bâtıl’ın kullandığı müspet metodun;

Hakkın kullandığı yanlış metot karşısındaki

Geçici üstünlüğünden başka bir şey değildir.

Fakat akıbetü’l-akıbe / en sonunda,

Gerekirse ahirette bile olsa,

Üstünlük yine Hakkındır.