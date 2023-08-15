Haber: Beyza Betül Cihan

İmamoğlu, İBB Başkanlığına tekrar aday olacağını duyurdu.

Kamuoyunun takip ettiğini basın toplantısı, İstanbul'un geleceği ve kent halkının beklentileri hakkında konuşan İmamoğlu, 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğunu belirtti. İstanbul'da yaşayan insanların daha iyi bir yaşam standardına sahip olması için projelerini ve hedeflerini belirtti. İmamoğlu, toplantıda pek çok ifadeler kullandı:

"Bu seçimler sonrası partimiz dönüşüme girmek zorundadır. Artık CHP seçim kaybedemez." diyen Büyükşehir Belediye başkanı "Cesur demokrasi cesur toplum ve cesur liderlerle mümkün olabilir. Ben hayatımın hiçbir döneminde siyaseti sadece ve sadece siyasi partilerden ibaret görmedim." dedi.

Siyasi hayatının en önemli amacı vatandaşları çaresizliğine son vermek olduğuna değinen başkan CHP'nin asla 2. parti olmakla övünmeyeceğinin altını çizdi. Adaylığını tekrar belirttikten sonra "Ben kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Bu şehre hizmet etmeyi Türkiye'ye hizmet olarak görüyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun diğer açıklamaları şöyle:

Sevgili CHP'li yol arkadaşlarım, buradan ifade ediyorum. Artık CHP seçim kaybedemez, kaybetmemeli. CHP ikinci parti olmakla övünemez, övünmemeli. Asla durumu idare edemez, etmemeli. CHP önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin aynı zamanda yerel seçimleri kazanması da bir zorunluluktur.

Önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlıklarını değil, belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız. Bunun için bütün örgütümüz, belediye başkanlarıyla, başkan adayları birlikte bu değişim-dönüşüm sürecini en güçlü şekilde tamamlayıp uyum içinde çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundadır.

Yenilenme, değişim dönüşüm tabi ki kolay değildir. Buradan sesleniyorum. Bu dönüşüme en etkili şekilde katkı sunmaya var gücümle devam edeceğim.