Özel, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Özgür Özel, paylaşımında "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz 1995'te yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirerek, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü olarak ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum. Aliya İzzetbegoviç'in de söylediği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır." ifadelerine yer verdi.