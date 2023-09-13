İSTANBUL (AA) - Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, basit yargılama usulü ile yapıldı.

Hakim, İmamoğlu'nun Yazıcı'ya karşı hakaret suçunu işlemediğini belirterek, beraatına karar verdi.

Kararın gerekçesinde ise konuşmanın tamamı incelendiğinde söylenen sözlerin Yazıcı'ya yönelik olmadığı kaydedilerek, mevcut iktidara yönelik siyasal eleştiri niteliğinde olduğu ifade edildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şadi Yazıcı'nın avukatının, 25 Ekim 2022'de "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı" programdaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa müracaat ettiği belirtilmişti.

İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti.