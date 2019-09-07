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Zorunlu deprem sigortası tarifeleri yayınlandı

Zorunlu deprem sigortası tarifeleri ile ilgili yeni tebliğ yayınlandı.Buna göre zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 indirime gidilirken, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı ise 190 bin liradan 215 bin liraya yükseltildi. 

Zorunlu deprem sigortası tarifeleri yayınlandı

Zorunlu deprem sigortası tarifeleri ile ilgili yeni tebliğ yayınlandı.Buna göre zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 indirime gidilirken, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı ise 190 bin liradan 215 bin liraya yükseltildi. 

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:13
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Zorunlu deprem sigortası tarifeleri yayınlandı

İstanbul

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik ile ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL’den az olamayacak.İnşaat ruhsat yılı 2000 ve öncesi olan binalarda  tarife fiyatı yüzde 10 oranında artırılarak uygulanacak. Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim yapılacak.  Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı yüzde 10 oranında artırılarak uygulanacak. Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dahil olmayacak. 

Azami teminat tutarı yükseldi

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmayacak. Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanacak. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı ise 190 bin liradan 215 bin liraya yükseltildi.  Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli ise çelik, betonarme ve karkas yapılar için 1020 TL, yığma kagir yapılar için 725 TL, diğer yapılar için 355 TL oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zorunlu Deprem SigortasıTarifeTebliğResmi Gazete
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