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"Yüzde yüz yerli sermaye"

Yalova’da Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi çalışarak bir taraftan kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da nitelikli eleman yetiştiriyor. Okul ayrıca kurulan kimya üretim atölyeleri ile hem okulların hem de kamu kurumlarının temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile üretim yapan okul, 2018 yılında 500 bin lira ciro elde etti.

"Yüzde yüz yerli sermaye"

Yalova’da Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi çalışarak bir taraftan kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da nitelikli eleman yetiştiriyor. Okul ayrıca kurulan kimya üretim atölyeleri ile hem okulların hem de kamu kurumlarının temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile üretim yapan okul, 2018 yılında 500 bin lira ciro elde etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:35
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"Yüzde yüz yerli sermaye"

YALOVA,(DHA)

Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, kentteki okulların ve kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üretiyor. Masa, sıra, makam odası takımı, dolap ve kitaplıkların üretildiği lisede şimdilerde bir de temizlik malzemeleri üretilmeye başlandı. Okul Müdürü Fatih Olğun, okulda sıradan öğretmen masasına, panodan kürsüye kadar pek çok eşyanın üretiminin yapıldığını belirtti. Öğrencilerin hem eğitim gördüğünü hem de harçlık kazanabildiklerini söyleyen Müdür Olğun, “Okulumuzda mesleğin önemini bir nebze de olsa anlatmaya çalışıyoruz. Yalova’nın en donanımlı, fiziki mekân itibariyle de en olumlu görüntü veren okullarından bir tanesindeyiz. İlimizin ileride katma değer sağlayacak beyin gücü ve iş gücünü yetiştirebilecek kapasitede bir okuluz. Oldukça donanımlı 8 alanın bulunduğu, ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim tarzı yürütüyoruz. Döner sermaye çalışmalarımızda hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de ilimizin diğer sektörlerinin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜRETİME KATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Müdür Olğun, 2 yıl içerisinde döner sermaye cirosunu da oldukça arttırdıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Döner sermaye çalışmalarımızla öğrencilerimizi üretime katmaya çalışıyoruz. 2016 yılında 100 bin TL olan ciromuz 2018 yılı itibariyle 500 bin TL’nin üzerine çıkmış durumda. Her geçen yıl daha fazla katkı sunan çalışma yapıyoruz. Okulumuzda kurduğumuz kimya üretim atölyelerinde temizlik malzemesi üreterek de okulların ve kamu kuruluşlarının temizlik malzemesi ihtiyacını gideriyoruz. İlerleyen yıllarda üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Örgün eğitimde 800 öğrencimiz, mesleki açık lisemizde de 400 öğrencimiz var.”

YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE

Ülke ekonomisine de yapılan üretimle katkı sunduklarını söyleyen Olğun, “Yüzde yüz yerli sermaye ile çalışıyoruz. Sıfırdan mamul malı alıp bir üretim malzemesi haline getiriyoruz. Kendi yerli üretimimiz ve kendi öğrencilerimizin emeği. Bu şekilde de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Okulda toplam 8 alanda eğitim verdiklerini de söyleyen Müdür Olğun, “Bizde makine teknolojisi, bilişim teknolojileri, kimya teknolojileri, inşa teknolojileri, tekstil teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, elektrik elektronik teknolojisi ve metal teknolojisi alanımız olmak üzere toplam 8 alanımız var. Öğrencilerimiz hem teorik eğitimlerinin yanında aynı zamanda pratik eğitimlerle de ileride iş hayatına atılma adına önemli deneyim elde ediyorlar. Mezun olunca da alanlarında rahatlıkla çalışabilecek deneyime sahip oluyorlar. Bir üretim fabrikası gibiyiz. Öğrencilerimiz yaparak yaşayarak burada kendilerini ispat ediyorlar” diye konuştu.

DHA

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FabrikaOkulCiroYerliönce Vatan
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