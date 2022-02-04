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Yüzde 90 verim kaybı yaşanan patlıcan, en pahalı sebze

MEVSİM normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle sebzelerde verim kaybı yaşandı. Antalya'da yüzde 90'lık verim kaybı oranıyla liste başı olan patlıcan, seradan 20 liraya çıkıyor. Mart ayı sonu itibarıyla ürün rekoltesinin artmasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor.

04 Şubat 2022 Cuma 10:29
Yüzde 90 verim kaybı yaşanan patlıcan, en pahalı sebze

Antalya, turizm kadar örtü altı üretimle de adından söz ettiriyor. Domates, biber, kabak, salatalık, patlıcan başta olmak üzere çeşitli sebzeler kentteki naylon ve cam seralarda yetiştiriliyor. Üreticilerin elinden çıkan sebze ve meyveler hem iç piyasaya sunuluyor hem de ihraç ediliyor. Ocak ayında hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi nedeniyle sebze ve meyve üretimi olumsuz etkilendi. Gündüzleri 10 derece ve üstünde seyreden, geceleri ise sıfırın altına düşen sıcaklıktan etkilenen bitkilerin verimi yüzde 50 ile 90 oranında azaldı.

PATLICANDA VERİM KAYBI YÜZDE 90

Az miktarda piyasaya sunulan ürün, talebi karşılayamayınca fiyatlar seradan çıkmadan katlandı. Geçen yıl aynı dönemde kilosu 10-12 lira olan patlıcan, 20 liraya seradan çıkıyor. Market, manav ve semt pazarında kilosu 25-27 liraya satılan patlıcan, fiyatı en çok artan ve verim kaybının en çok yaşandığı sebze oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde olduğu dönemlerde bir patlıcan fidesinden 25- 30 ürün alan üretici, bugünlerde fidelerin bir kısmında hiç ürün alamazken, bazılarında ise 2-3 ürün aldı. Patlıcanda verim kaybı yüzde 90'a ulaştı.

MART AYINDA FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞECEK

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, üreticilerin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kış mevsiminde zorlandığını söyledi. Serayı ısıtmak ve ısıyı bitkinin verimli olacağı seviyelerde tutmak için odun yakılması gerektiğini belirten Alp, odun maliyetlerinin artması nedeniyle üreticinin soba yakmak için ısı değerinin en alt sınıra kadar düşmesini beklediğini söyledi. Bitkinin ölmemesi için 3 derecede mecburen soba yaktıklarını kaydeden Alp, bu durumun bahar dönemine kadar süreceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

'MARTTA FİYATLAR YARI YARIYA İNECEK'

Odun fiyatlarının bir anda iki katına çıktığını anlatan Nazif Alp, fiyatların havaların ısınınca düşeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Fideler mart ayı sonuna doğru canlanacak. Ürün kaybı yüzde 90'ları gördü patlıcanda. 1 dönüm serada önceleri 400 kilo patlıcan alınırdı, ancak bugün 1 dönümde 50 kilo ancak alabiliyoruz. Mart ayı sonlarına doğru fideler canlanacak ısıyla birlikte. Üretim artacak ve dengeler oturur. Sebze fiyatları yarı yarıya inecek. 20 liralık patlıcan 10 lira olacak."

Kumluca Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, patlıcanın 20 liraya satılmasına rağmen üreticiye para kazandırmadığını anlattı. Açıkyürek, patlıcanın geçen yıl üreticiye para kazandırmaması nedeniyle bu yıl genel anlamda az miktarda ekim yapıldığını, o ekimlerden de soğuk havalar nedeniyle verim alınamadığını ifade etti.

Ziraat Mühendisi Semih Alpaslan ise iklim koşullarının son 1 aydır patlıcan üretimi için uygun gitmediğini söyledi. Alpaslan, seradaki patlıcanların 15 günde bir hasat edildiğini belirterek, ürünün hasat boyutuna zor ulaştığını anlattı.

ÜRETİCİ ŞİKAYETÇİ

Patlıcan üreticisi Ramazan Kara da bu yılki üretimden para kazanamadığını söyledi. Hava şartlarıyla birlikte verimin düştüğünü ve 15 günde bir hasat yapar hale gelindiğini belirten Kara, “Geçen sene havalar ılıktı. En yüksek fiyat 14 liraydı. O da 14 günde 7-8 liraya düştü. Bu fiyatlar tamamen sıcaklıkla alakalı. Fidelerimiz çiçeklenmediği ve polen yapamadığı için meyve sebze alamadık" dedi.

Kumluca'da patlıcan üreten Cahit Hacımusaoğlu da para kazanamadığından dert yandı. 15 günde bir seraya girdiğini ve az sayıda patlıcan hasat edebildiğini aktaran Hacımusaoğlu, “20 lira değil, şu an 30 lira da olsa bizim için hiçbir değeri yok. Kendimizi kurtarma şansımız sıfır. Fidelerde patlıcan diye bir şey yok. Meyve yok denecek kadar az. İklim şartlarından, havanın soğuk olmasından dolayı hiç gelişmiyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTarımPatlıcanSebze
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