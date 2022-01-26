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Yunanistan'a ihracat 2021'de yüzde 73,3 oranında arttı

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:10
Yunanistan'a ihracat 2021'de yüzde 73,3 oranında arttı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı'nca, Yunanistan'a ihracatın 2021 yılında yüzde 73,3 oranında arttığı, iki ülke ticaret hacminin 2005 yılından bugüne üç katına çıktığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklada, Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5'inci Dönem Toplantısı'nın Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostantinos Fragkogiannis eş başkanlıklarında Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi. Görüşmeler sonunda KEK 5'inci Dönem Protokolü'nün imzalandığı belirtilerek, "KEK Protokolüne, görüşmelerde ele alınan ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği ile gündemdeki ticari konular ile enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik ve teknik işbirliği başlıklarındaki işbirliği konuları yansıtıldı.  

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu toplantıda ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragkogiannis ve Kalkınma ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis ile de iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldi. Son toplantısı 2010 yılında Ankara'da yapılan Türkiye-Yunanistan KEK mekanizmasının on yılı aşkın bir süreden sonra, Yunanistan'la ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda, yeniden faaliyete geçmesi önem arz ediyor." denildi.

'İKİ ÜLKE TİCARET HACMİ 2005 YILINDAN BUGÜNE ÜÇ KATINA ÇIKTI'

2021'de Avrupa Birliği ile artan ticari ve ekonomik ilişkilere paralel olarak, Yunanistan ile de ticari ve ekonomik ilişkilerin artış gösterdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerde yakalanan bu olumlu ivmenin sürdürülmesi ve işbirliği imkânlarının arttırılması noktasında Beşinci KEK Toplantısının önemli bir işlev göreceği değerlendiriliyor.  Türkiye ile Yunanistan ticaret hacmi, 2021 yılında toplam 5,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı ile karşılaştırıldığında ticaret hacminde yüzde 69,2 oranında bir artış meydana geldi. Yunanistan'a ihracat 2021 yılında toplamda yüzde 73,3 oranında artarak yaklaşık 1 milyar dolar ticaret fazlası verildi. İki ülke ticaret hacmi 2005 yılından bugüne üç katına çıktı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
IhracatYunanistan
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