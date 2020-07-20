Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tokat'ta gergedan böceği bulundu
Tokat'ta gergedan böceği bulundu
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi
Son Dakika
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35...
Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
Son Dakika
Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
Anne ve bebeği 5'inci kat balkonundan düşerek öldü
Son Dakika
Anne ve bebeği 5'inci kat...
Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
Son Dakika
Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında toplam 581 bin 798 konut satışı gerçekleşti. Faizlerin inmesi ile birlikte, bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden hazineye 6 ayda sağlanan katkı ise 7 milyar 792 milyon 150 bin TL oldu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:44
0 Okunma
Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı. 6 ayda en çok konutun satıldığı il ise İstanbul oldu. İstanbul’da 6 ayda 95 bin 271 konut satıldı. İstanbul’da konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler ise başta Esenyurt olmak üzere Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü oldu. İstanbul Esenyurt’ta 6 ayda 12 bin 983 konut satıldı. Pendik'te 4 bin 872, Sancaktepe'de 4 bin 836, Başakşehir'de 4 bin 830 ve Beylikdüzü'nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt konut satışlarında diğer ilçeleri 3’e katladı.

BAŞKENT'TE 64 BİN 52 KONUT SATILDI

İstanbul'u başkent Ankara takip etti. Başkent'te yılın ilk yarısında 64 bin 52 konut satışı gerçekleşti. Ankara’da en çok konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler sırası Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu. 6 ayda Ankara Keçiören’de 10 bin 198, Çankaya’da 9 bin 886, Mamak’ta 8 bin 175, Yenimahalle’de 7 bin 766 ve Etimesgut’ta 7 bin 651 konut satışı gerçekleşti. İstanbul ve Ankara’yı İzmir takip etti. İzmir’de 6 ayda 36 bin 651 konut satılırken konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler sırası ile Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı ve Karabağlar oldu. İzmir Buca’da 6 ayda 4 bin 783, Karşıyaka’da 3 bin 862, Çiğli’de 3 bin 198, Torbalı’da 2 bin 752 ve Karabağlar’da 2 bin 543 konut satıldı.

HAZİNEYE 6 AYDA 7 MİLYAR KATKI

Antalya’da 25 bin 918 ve Bursa’da 21 bin 442 konut satışı gerçekleşti. Mersin, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ da en çok konutun satıldığı iller arasında yerini aldı. Tüm bu konut satışları ve diğer alım satımlar ile birlikte hazineye de 6 ayda 7 milyar 792 milyon 150 bin TL maddi katkı sağlandı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 32 ARTIŞ

Faizlerin inmesi ile birlikte artan konut satışları ve diğer alım satımlar ile yıl sonuna kadar hazineye 20 milyar maddi katkı sağlanacağı öngörülüyor. Ayrıca 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 adet daha fazla konut satıldı. Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konut SatışıIlk 6 AyTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan, 'G20 Eylem Planı' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan, 'G20 Eylem Planı' paylaşımı
Altın 1,800 dolar sınırında
Altın 1,800 dolar sınırında
Para kazandırmayan tarım arazileri muz serasına dönüşüyor
Para kazandırmayan tarım arazileri muz serasına dönüşüyor
IMF'den küresel ekonomi için "ikinci dalga" uyarısı
IMF'den küresel ekonomi için "ikinci dalga" uyarısı
Esnaflarımız 15 Temmuz'da tankların önünde durdu
Esnaflarımız 15 Temmuz'da tankların önünde durdu
“Türkiye’ye ‘İnşaat SWOT analizi’ şart”
“Türkiye’ye ‘İnşaat SWOT analizi’ şart”
Bakan Albayrak: Konut satışları, tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı
Bakan Albayrak: Konut satışları, tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı
Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat
Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat
Esnaf ve sanatkarların kredileri yapılandırılacak
Esnaf ve sanatkarların kredileri yapılandırılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı