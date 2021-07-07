Yılın 6 ayında 40 milyon 252 bin 328 kişi, hava yolunu tercih etti

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2021'in ilk 6 ayında hava yolu taşımacılığında 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildiği; İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir havalimanlarında pandemi döneminde ilk kez yolcu barajının aşıldığı açıklandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılının ilk 6 ayına ilişkin hava yolu taşımacılığı rakamlarını açıkladı. Açıklamada, "2021 yılının ilk 6 ayında iç hat yolcu trafiği 25 milyon 11 bin 245, dış hat yolcu trafiği 15 milyon 204 bin 596 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; toplamda 1 milyon 335 bin tona ulaştı. Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında hareketlilik başladı. İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir havalimanlarında yolcu trafiğinde pandemi başlangıcından itibaren en yüksek seviyelere ulaşılarak yolcu barajları aşıldı. Bakanlık tarafından atılan adımlar ve başta havaalanlarında başlatılan pandemi sertifikasyonu süreci olmak üzere salgının başından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcu hareketliliği 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde artarak devam etti" denildi.



İSTANBUL HAVALİMANI



İstanbul Havalimanı'nda 6 aylık sürede; iç hatlarda 3 milyon 406 bin 806, dış hatlarda 8 milyon 809 bin 243 olmak üzere toplam 12 milyon 216 bin 49 yolcu trafiği gerçekleştiği, taşınan kargo miktarının ise iç hatta 19 bin 774 ton, dış hatta 313 bin 677 ton, toplamda 333 bin 451 ton olduğu belirtildi. Açıklamada "İstanbul Havalimanı'nda haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 71 bin 117, dış hatlarda 36 bin 447’ye ulaştı. Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 514 bin 753, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 291 bin 861 oldu. Böylece haziranda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 10 milyon 819 bin 129 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; haziran ayında iç hatlarda 60 bin 210 ton, dış hatlarda 216 bin 354 ton, toplamda ise 276 bin 564 ton oldu" denildi.



'YOLCU BARAJI AŞILDI'



Açıklamada, Antalya Havalimanı'nda 3 Temmuz Cumartesi günü pandemi başlangıcından bugüne ilk kez 130 bin yolcu barajı aşıldığına vurgu yapılarak, şöyle denildi:



"İç hatlarda 18 bin 560, dış hatlarda 114 bin 466 olmak üzere toplam 133 bin 26 yolcuya hizmet verildi. Aynı gün, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 800 oldu. Ankara, İzmir, Muğla Milas ve Muğla Dalaman havalimanlarında da yolcu barajları aşıldı. Ankara Esenboğa Havalimanında 25 Haziran 2021 Cuma günü pandemi başlangıcından bugüne ilk kez 25 bin yolcu barajı aşıldı. İç hatlarda 21 bin 123, dış hatlarda 4 bin 328 olmak üzere toplam 25 bin 451 yolcuya hizmet verildi. Aynı gün, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 225 oldu. İzmir Havalimanında da 25 Haziran 2021 Cuma günü pandemi başlangıcından bugüne ilk kez 30 bin yolcu barajı aşıldı. İç hatlarda 24 bin 130, dış hatlarda 8 bin 727 olmak üzere toplam 32 bin 857 yolcuya hizmet verildi. Aynı gün, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 237 oldu. Muğla Milas Bodrum Havalimanında 4 Temmuz 2021 Pazar günü 23 bin 039 yolcuyla, Muğla Dalaman Havalimanımızda yine 4 Temmuz 2021 Pazar günü 15 bin 261 yolcuyla pandemi başlangıcından itibaren en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı."